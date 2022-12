Kun korona-aika tuli, kesämökkejä, vapaa-ajan asuntoja ostettiin enemmän kuin aikaisemmin. Nyt suhdanteet ovat kääntyneet.

Osa ihmisistä on huomannut, että mökin omistaminen on vaivalloista, koska se sitoo käyttäjäänsä paikalleen ja myös tekemään mökkiin riittäviä huoltotöitä. On huomattu, että vapaa-aikaa voi viettää muutenkin esimerkiksi matkustamalla tai vuokraamalla kesäasunto lyhyeksi ajaksi sopivalta paikkakunnalta.

Juuri nyt mökkisuhdanteisiin vaikuttaa myös voimakas kustannusten nousu. Sähkö on huippukallista, autolla ajamisen kustannusta nostetaan koko ajan ja palkan tai eläkkeen ostovoima vähenee vauhdilla.

Mökille lähdetään yleensä pitemmän matkan päästä. Mökkiläiset haluavat, että mökillä asiat ovat niin kuin ennenkin. Sieltä löytyy oma rakennus, järvi, sauna, pihapuut, luonto. Ja lisäksi ne tutut ihmiset, joita tavattiin edellisenä kesänä.

Tähän maisemaan eivät kuulu tuulimyllyt, maastoa halkovat voimalinjat, kaivoshankkeisiin liittyvät varaukset, suuret metsähakkuut. Me mökkiläiset emme halua nähdä pilattua luontoa.

Savon kieli voisi olla Pielaveden tulevaisuuden kilpailuvaltti.

Mutta jos Pielavesi haluaa pitää mökkiläiset omanaan, kunnan on panostettava luonnon kannalta hyviin päätöksiin, jotka eivät aja muualta tulevia pois.

Ulkopaikkakunnilta tuleville Pielaveden tärkeintä aarretta ovat luonnon lisäksi seudun omat aidot ihmiset.

Tulijat ovat ihastuksissaan, jos he saavat tavata savon murretta puhuvia ihmisiä. Savon kieli voisi olla Pielaveden tulevaisuuden kilpailuvaltti, jotta paikkakunnalla ollaan ja viihdytään pitkään.

Tämä kieliasia on myös muutenkin ajankohtainen, koska Pielavesi täyttää ensi vuonna 150 vuotta.

Kunnan syntyessä vuonna 1873 täällä puhuttiin ja hoidettiin asiat paikallisella murteella, koska suomen kirjakieltä ei tavallinen kansa vielä osannut käyttää.

Eipä tässä muuta kuin toimeksi.

Kunnanvaltuusto tekee päätöksen, että savon murre tulee käyttöön aina, kun tämän pitäjän asukas tapaa omiaan tai tulijoita. Tulkkaukseen ei varauduta. Muu paikkakuntalaiset joutuvat kotoutumaan tilanteeseen. Tulevaisuuden varalta kunta varaa tukea savon kielen lähiopetukseen.

Mennään lupsakasti Pielaveden juhlavuoteen 150.

Kirjoittaja on Pielaveden mökkiläisneuvoston puheenjohtaja.