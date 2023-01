Juttelimme joulun aikaan kälyni Jennin kanssa tulevista kolumneistamme. Kysyin häneltä, mistä aiheesta hän meinaa kirjoittaa, kun itselläni ei ollut ajatustakaan siitä, mistä kirjoittaisin. Jenni kertoi kirjoittavansa merkityksellisyydestä ja avasi hieman sisältöä, mitä kolumni tulisi pitämään sisällään. Aloin itsekin makustelemaan, että tuosta aiheesta minullakin voisi olla kirjoitettavaa.

Ihmiset kokevat asioiden merkityksellisyyden eri tavoin. Usein asiat saavat sitä suuremman merkityksen, mitä lähempää ne koskettavat meitä. Lapsen syntymä on useimmille ihmisille ihana ja herkistävä asia, mutta kun saa kokea oman lapsen syntymän, asian merkityksellisyys muuttuu, koska se tulee niin henkilökohtaiseksi. Samoin tunnemme myös läheisen pois mennessä tai sairastuessa. Työpaikalla työntekijät kokevat asioita eri tavoin. Se mikä toiselle voi olla hyvinkin merkityksellistä, voi toiselle olla samantekevää. Toiselle työpöydän pitää olla aina tip top siisti, kun taas toiselle luova kaaos pöydällä sopii paremmin. Osa työntekijöistä pitää tärkeänä säännöllisiä keskusteluja esimiehen ja kollegoiden kanssa, kun taas toiset ovat enemmän itseohjautuvia ja omassa rauhassa puurtavia. Ei ole olemassa yhtä ja oikeaa tapaa toimia, mutta tärkeintä on, että jokainen löytäisi tekemisestään ja tavastaan toimia merkityksellisyyden.

Tehdäänkö uudenvuodenlupaus, että pyritään tänä vuonna ostamaan paikallisilta yrityksiltä ja paikallisia tuotteita mahdollisimman paljon.

Olen tehnyt yritysneuvontaa kymmenisen vuotta ja pidän työstäni todella paljon. Koen tekeväni merkityksellistä työtä. Minulle merkityksellistä työssä on jokainen asiakaskohtaaminen ja tilanne, jossa voin edes hitusen auttaa yrittäjiä heidän tavoitteidensa täyttymisessä. Aloittavalla yrittäjällä tavoitteet yrittäjyyden alkutaipaleella voivat olla hyvin erilaisia verrattuna pitkän linjan yrittäjään, jonka toiminta on vakiintunutta ja verkostoja on ehtinyt muodostua moneen suuntaan. Yhtä kaikki, yrittäjinä he ovat yhtä tärkeitä. Tiedän, että aina en voi auttaa yrittäjiä heidän asioissaan ja se harmittaa itseänikin.

Asia, mitä yrittäjiltä ja yrittäjyydestä olen vuosien varrella oppinut, on se, miten merkityksellistä työtä he tekevät alueellamme. Kuinka monta palvelua meidän alueellamme olisi vähemmän ilman yrittäjiä? Kuinka monta työpaikkaa meidän alueellamme olisi vähemmän ilman yrittäjiä? Jo näitä asioita pohtiessa tulee selväksi yrittäjien työn merkityksellisyys. Toivon ja uskon, että yrittäjät myös itse tiedostavat työnsä merkityksen. Jokainen meistä voi vaikuttaa yritysten merkitykseen keskittämällä ostoksia mahdollisimman paljon paikallisille toimijoille. Tehdäänkö uudenvuodenlupaus, että pyritään tänä vuonna ostamaan paikallisilta yrityksiltä ja paikallisia tuotteita mahdollisimman paljon? Itse lupaan olla ainakin mukana!

Palataanpa vielä joulun ajan keskusteluihin Korholan tuvassa. Muistelimme riisipuuron manteliin liittyen joulukuuta 2017. Söimme vaimoni ja äitini kanssa joulun alla riisipuuroa, kun manteli napsahti suuhuni. Äidin kysellessä toivetta manteliin liittyen, kerroimme saavamme perheenlisäystä tulevana toukokuuna. Tästä toukokuisesta tapahtumasta on itselleni muodostunut hyvinkin merkityksellinen ja elämääni muuttanut asia, jota kerta toisensa jälkeen pysähtyy ihmettelemään.

Mukavaa alkanutta vuotta kaikille, tehdään tästä vuodesta itsellemme ja omalta osaltamme myös ympärillämme oleville ihmisille merkityksellinen.

Kirjoittaja on Kehitysyhtiö SavoGrow Oy:n Suonenjoen elinkeinoasiamies.