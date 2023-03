Ennen oli ennen, nyt on nyt.

Kuntakokous 21.2.1880: ”Päätettiin maksaa seuraavat petoeläinten tapporahat. 100 mk naarassudelta, 75 mk urossudelta, 75 mk naarasilvekseltä ja ahmalta sekä 50 mk urosilvekseltä ja ahmalta.” Samassa kokouksessa perustettiin ”jahtiyhdistys” ja valittiin sille johtokunta.

Kunnallislautakunta 6.6.1885: ”Entinen poliisipalvelia Juhana Hujanen, joka tässä kunnassa on viime talvena tappanut 2 naarasilvestä pyysi lautakunnalta niistä palkintoa. Kun lautakunta tiesi asian oikeaksi, määräsi se palkkiota Hujaselle maksettavaksi.”

Tämä uusi petoeläinpolitiikka alkaa tuottaa tulosta.

Taksin alle Papparaisen tanssireissulla kuolleesta ketusta 1960-luvun alkuvuosina hain kuljettajalle 25 markan tapporahan Suojalan yläkerrasta. Paikalla ollut poliisi sanoi luottavansa sanaani, eikä halunnut nähdä kaksi viikkoa paketissa ollutta kettua.

Noin satakunta vuotta kuntakokouksista on EU:n mielestä Suomessa liian vähän susia, joten suojelua on tehostettava. Kehitetään susien pantavalvonta, riistapoliisien määrää vahvistetaan ja vuoden 2020 paikkeilla susille lohkaistaan oma kiintiö hirviseurojen kaatoluvista.

Kaikessa hiljaisuudessa oli tehty suurpetojen siirtoistutuksia jo 1980-luvun lopulta alkaen. Luonnonvarakeskuksen mukaan on siirretty parisenkymmentä ilvestä ja karhua sekä 20 ahmaa poronhoitoalueelta lähinnä Keski- ja Länsi-Suomeen. Susia ei tarvitse siirtää, ne liikkuessaan hakevat uuden reviirin itse.

sillä Papparaisen reviirille ilmestyy 2000-luvun alussa ilveksiä, yksin liikkuvia ja 3-4 pentua mukanaan olevia emoja. Lähimpänä niitä on liikkunut jäljistä päätellen Papparaisen pihamaalla.

Sudet ilmestyivät kyläkuvaan muutama vuosi sitten. Tuore tapaus on Lahnakankaantieltä löytynyt kuollut susi. Kuolinsyyksi arvellaan suden tappamisen kalleudesta tietämätöntä hirveä, joka olisi potkaissut sen hengiltä. Samoina päivinä Papparaisen pihamaan läpi oli kulkenut saukko ja käynyt päästämässä Tuomon sumpusta melkoisen annoksen isoja mateita. Seuraavana yönä oli susi kulkenut pihamaan poikki saukon jälkiä seuraillen. Ympäristöstä on suden suuhun joutunut useita koiria ja koiratarhoja on jouduttu kattamaan turvallisuussyistä.

Tuorein huhu kertoo, että Laukkalan kirkon läheisyydessä olisi ollut karhu vartioimassa kirkkoa mutta oli kyllä nukkunut vartiopaikallaan. Ahmahavainnoista tulee mieleen sen vierailu muutama vuosi sitten Yijäkön kylällä, josta tuloksena talon portailla istunut kissa ja tuttavaperheen kymmenkunta kesäkanaa.

Finn Trio lauloi jo vuosia sitten ”Kyllä maalla on mukavaa.” Totta, mutta millaista on pääkaupunkiseudulla, joka joutuu tulemaan toimeen Bubi-huuhkajalla, Aamu tv:n city-ketulla ja lähellä olevalla Korkeasaarella, sillä kaniongelmaa ei lasketa.