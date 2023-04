Hartauskirjoitus | Pitkäperjantai

Pitkäperjantai on kirkkovuoden vaikuttavin päivä. Jos päivän tekstit lukee sydämestä käsin, voi tuntea Jeesuksen tuskan ja pelon ja samaistua hänen läheistensä tuskaan.

Viaton mies, jonka elämäntehtävä oli opettaa rakkautta, oli naulittuna ristille.

Itseäni puhuttelee pääsiäisessä kaikki, mutta se mistä nyt haluan kirjoittaa ovat Jeesuksen sanat: ”Isä, anna heille anteeksi. He eivät tiedä, mitä tekevät.”.

Jokaisessa meissä on näitä sokeita pisteitä.

Anteeksi antaminen vapauttaa sielun. Se tekee ihmisen vapaaksi menneestä. Anteeksianto tarkoittaa lopulta siihen nöyrtymistä, että hyväksyy kaiken sen, mitä on ja on ollut.

Jeesus oli uskomaton ihminen – hän kykeni anteeksiantoon silläkin hetkellä, kun hänen inhimillinen kärsimyksensä oli sietämätöntä.

Jeesus antoi anteeksi meidän puolestamme. Voisiko tuo tarkoittaa sitäkin, että hän antoi anteeksi myös niitä asioita, joita emme osaa tai pysty antamaan anteeksi niille, jotka meitä kohtaan ovat tehneet väärin?

Meitä satutetaan ja on satutettu tahallisesti ja tahattomasti. Monessa ihmisessä elää joka päivä kipuja, joista on vaikea antaa anteeksi.

On vaikea hyväksyä se, mitä oli ja tapahtui eikä väärintekijä koskaan pyytänyt tai tule pyytämään anteeksi.

Itseäni on auttanut monta kertaa nuo sanat, jotka Jeesus lausui. Usein meitä satuttavat tiedostamattomat ihmiset, jotka eivät näe omaa toimintaansa eivätkä niiden seurauksia. Jokaisessa meissä on näitä sokeita pisteitä, siksi pääsiäisen sanoma, rakkaus ja anteeksianto, on tarkoitettu meille kaikille. (Joh. 19:16–30)

Kirjoittaja on hyvinvointialan yrittäjä, joka pohtii inhimillisiä teemoja maan ja taivaan väliltä.