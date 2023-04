Täällä Pohjois-Pielavedellä on jo useita vuosia saatu nauttia luonnon monimuotoisuudesta, kun sudet, ahmat ja ilvekset ovat laajentaneet reviirinsä ulottumaan alkuasukkaiden pihamaalle saakka. Sieltä on löytynyt talon lemmikki, jonka kohtaloksi on tullut suden suuhun joutuminen.

Ei siis ihme, että susi-info kiinnosti ihmisiä, jotka olivat jo antaneet susille kiintiön omista hirvenkaato luvistaan.

Tilaisuus selvensi lehtitiedon mukaan sitä, miten lainsuojaton ihminen on tässä ongelmassa.

Varoituslaukauksen saa ampua, mutta perään ei saa lähteä. Lienee lupa myös huutaa ”laukaus, laukaus” kuten säästösyistä tehtiin Papparaisen ollessa varusmiehenä.

Uudempia neuvoja oli panna radio soimaan ja valot palamaan. Tämäkin vielä kun oli juuri opetettu sähkön säästämisessä. Viipurihan säästettiin vihollisen radiomiinoilta soittamalla viikkokausia Säkkijärven polkkaa.

Mutta millainen musa tepsii suteen? Luulen, että radiossa soitettava nykyiskelmä olisi tehokas, mutta kumpi lähtee ensin, susi vai talon väki.

Tärkeä tieto oli myös, että ennen häätämään lähtemistä, on oltava toimenpidelupa, jonka voit hakea netin kautta suden ilmestyessä pihaan.

Toivottavasti lehtitiedon varassa ollut Papparainen on käsittänyt väärin susi-infon sanoman.

Aikalisän paikka? Papparainen hiljentyy miettimään kouluverkko-järjestelyä, joka on kaatumassa päättäjien syliin.

Nykyinen suuntaus näyttää olevan, että vanha puretaan mieluummin pois ja tehdään uusi kuin että peruskorjattaisiin entistä. Mutta tuleeko uudesta ”puuhasteluhalli”?

Nykyinen halli tehtiin tarpeeseen, käyttäjiä oli paljon, lentopallo vahvassa nousussa.

Tarkastuslautakunta (tilintarkastajat) varoitteli, ettei Pielaveden talous kestä hallin rakentamista.

Valtion rahoitusosuus pitkitti hankkeen toteuttamista. Kun sitten yllättäen ilmoitettiin avustuksen myöntämisestä, ohitti halli paloaseman ja palomiehet menivät lakkoon.

Kaikki lakot päättyvät aikanaan ja 12 vuoden kuluttua juhlittiin Sampon liigaan nousua, jota kesti 21 vuotta.

Hallin tunnelmasta tuli legenda, vieraileva joukkue mittasi salin kokoa ja korkeutta siirtääkseen pelin muualle, sillä tiukat mitat määrittelevät virallisen käytön.

Salin mitat kuitenkin riittivät ja vierasjoukkue joutui kestämään hallin pauhun.

Sali on olemassa olonsa aikana nähnyt monet suuret juhlat ja messut sekä lentopallon junioriturnaukset, karjalaiset juhlat sekä Ruuskas-Antin juhlat.

Nykyisen hallin kunnosta on erilaisia mielipiteitä.

Hallin vakituiset käyttäjät, joissa on asiantuntemusta, väittävät, että sen huonoutta liioitellaan.

Katon korjaus ja taraflex lattiaan -vaihtoehto kannattaisi tutkia, sillä uuden rakentaminen ja vanhan purkaminen lienee kallein vaihtoehto, jos hyötynä on keskittämisen tuoma synergiaetu

