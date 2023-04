”Suomen kansa on käyttänyt sille kuuluvaa ääntään, ja valinnut juuri teidät edustamaan kaikkia suomalaisia. On etuoikeus nauttia suomalaisten luottamusta ja kantaa vastuuta maan asioista. Se on painava vastuu, jonka jokainen tässä salissa tulee varmasti tuntemaan harteillaan. Sitä ei kuitenkaan pidä säikähtää. Se on myös mitä suurin kunnia.”

Eduskunnan puhemies Petteri Orpo kuvasi näillä sanoilla kansanedustajan roolia ja vastuuta valtiopäivien avajaisissa. Viimeistään tässä hetkessä konkretisoitui se, että iso joukko pohjoissavolaisia on halunnut juuri minut edustajakseen valtiopäiville ja uuteen eduskuntaan. Tunnen tästä suurta kiitollisuutta ja nöyryyttä.

Ensimmäisen viikon eduskunnassa jakaisin kolmeen kokonaisuuteen. Käytännön järjestelyt, oman eduskuntaryhmän työskentely sekä koko eduskunnan ensimmäiset yhteiset istunnot. Käytännön järjestelyt sisälsivät it-laitteiden käyttöönottoa, turvallisuuskoulutusta, valokuvausta ja erilaista perehdytystä. Myös työhuoneet saimme käyttöömme.

Tasavallan presidentti nosti liikunnan tärkeyden esille.

Heti oli kuitenkin päästävä kiinni myös päivän politiikkaan, ja eduskuntaryhmät valitsivat ensimmäisissä kokouksissa puheenjohtajistot. Keskustan puheenjohtajana jatkaa Eeva Kalli Satakunnasta. Monella oli aloittaessamme myös suru puserossa, koska moni hyvä nainen ja mies, ystäväkin oli tippunut pois eduskunnasta ja eduskuntaryhmämme on pienin miesmuistiin. Meitä uusia kasvojakin oli ryhmään tullut muutamia.

Keskustan eduskuntaryhmässä aloitimme luonnollisesti vaalitappion syiden ja seurauksien purkamisen. Iso kysymys Keskustan kannalta on tietysti ollut, että pyrimmekö hallitukseen. Puolueemme näkemys on, että hallituksen kokoaminen on vaalivoittajien vastuulla ja myös heidän velvollisuutensa.

Eduskuntaryhmät valmistautuivat myös tahoillaan ”neuvotteluun” valiokuntien puheenjohtajuuksista. Varsinaisesta neuvottelusta ei ole kyse, vaan vaalituloksen mukaisesti jokainen puolue poimii omalla vuorollaan haluamiaan puheen- ja varapuheenjohtajuuksia. Isommat puolueet valitsivat parikin kertaan ennen Keskustaa. Olimme kuitenkin tyytyväisiä puheenjohtajuuksiin valtiovarain- sekä liikenne- ja viestintävaliokunnissa.

Politiikka on yhteisten asioiden hoitamista ja tuloksia saavuttaakseen tarvitaan yhteistyötä eri suuntiin. Ensimmäiset päivät eduskunnassa ovat myös pohjan rakentamista yhteistyölle, verkostojen luontia ja tutustumista tulevan neljän vuoden työkavereihin. Yhteistyötä tarvitaan yli puoluerajojen ja kokoonnuimme myös Savo-Karjalan kaikkien kansanedustajien kanssa heti ensimmäisenä päivänä.

Valtiopäivät avannut tasavallan presidentti Sauli Niinistö päätti oman puheensa teemalla, jota liikunnanopettaja suuresti arvostaa: ”Ihan lopuksi, sallinette vaatimattoman neuvon. Tulette nimittäin tulevina vuosina olemaan työssänne kovilla. Rohkaisen teitä pitämään huolta itsestänne, sekä henkisestä että fyysisestä jaksamisestanne. Vaikkapa vanhan sanonnan ”ylös, ulos ja lenkille” muodossa. Eikä varmaan olisi pahitteeksi levittää liikunnan tärkeyden sanomaa laajemminkin sinne kotikentille.”

Tuntui hyvältä, että tasavallan presidentti nosti liikunnan tärkeyden esille näin merkittävässä puheessa. Aion jatkaa työtä liikunnan eteen eri rooleissa myös jatkossa.

Kirjoittaja on kansanedustaja (kesk.).