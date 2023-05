Sunnuntaiksi | Vapaa tahto

Bruce Taivaanlahja -elokuvassa Jim Carreyn esittämä uutisankkuri Bruce Nolan valittaa Jumalalle kohtaloaan. Jumala hermostuu Bruceen ja antaa tämän sijaistaa itseään viikon verran, kun kerran tuntuu tietävän kaiken Kaikkivaltiasta paremmin.

Jumalan työ osoittautuu vaikeaksi, erityisesti koska työssä on kaksi sääntöä. Bruce ei saa kertoa ihmisille olevansa Jumala eikä vaikuttaa ihmisten vapaaseen tahtoon.

Johanneksen evankeliumissa, jäähyväisrukouksessaan, Jeesus kertoo, kuinka hän on ilmoittanut isänsä nimen ihmisille, jotka Jumala on valinnut maailmasta. Nopeasti luettuna tämä ei kuulosta siltä, että ihmiset olisivat omasta tahdostaan valinneet mitään.

Jotkut ovat tämän kohdan perusteella jopa kyseenalaistaneet ihmisen vapaata tahtoa.

Jumalan työ osoittautuu vaikeaksi.

Onko kaikki sittenkin Jumalan käsissä, eikä meillä ole omaan elämäämme mitään sanottavaa?

Jos Jumala on kaikkivaltias, hänellä pitäisi olla valta kaikkiin ihmisten päätöksiin. Lisäksi pelastus käsitetään Jumalan lahjana ihmiselle. Tästä huolimatta on selvää, että Jumala on antanut ihmisille vapaan tahdon. Ilman sitä uskossa ei olisi mitään järkeä.

Ilman vapaata tahtoa ihminen ei voisi valita, tekeekö syntiä, saati uskooko Jumalaan.

Varmasti meillä on rooli elämässämme.

Elokuvan Bruce ei voinut Jumalana saada edes tyttöystäväänsä Gracea takaisin, koska tämä pystyi vapaan tahtonsa avulla päättämään toisin.

Toinen polttava kysymys kristinuskossa on, miksi Jumala sallii kärsimyksen.

Voisiko olla niin, että vapaa tahto ja kärsimys ovat kolikon kaksi puolta? Jos kaikki menisi koko ajan hyvin, tarvittaisiinko vapaata tahtoamme mihinkään? Ja toisaalta, vapaa tahtomme ja tekemämme väärät valinnat synnyttävät maailmaan koko ajan uutta kärsimystä.

Rukoilkaamme siis vapaan tahtomme vastinpariksi viisautta. Herra, siunaa puheemme ja tekomme, jokainen päätöksemme ja valintamme. (Joh. 17:6–10)

Kirjoittaja on TV-tuottaja, jota vetää puoleensa uskon yhtäaikainen hulluus ja järkevyys.