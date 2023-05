Mielipide | Eläköön Äiväs!

Rauhaa kaipaavana aikana kuntamme päättäjät ovat tekemässä rohkeita päätöksiä ja purkavat tilanteesta riippuen 5 tai 6 kunnan sivistykseen ja kulttuuriin liittyvää rakennusta ja ovat rakentamassa Puistotielle betonibunkkereita ja kaatamassa suurin piirtein koko puukujan vaarallisena (kustannusarvio 400 000€). Viidentoista vuoden kuluttua kurjet ja pirjut katsovat Puustellin suolta, että ainoa elonmerkki Puistotien takana on talo, jossa liehuu Naton lippu.

Kuntien on tarkoitus hoitaa ennen kaikkea koulun pitoa. Meillä näyttää kokonaisuus unohtuvan, ja pieninä sirpaleina purkamista toteutetaan. Pohjoisen koulupiiri on jätetty tarkastelun ulkopuolelle, ja elinvoimainen Äiväs hävitetään huolimatta tuleeko siitä säästöjä.

Ehdotan, että Säviän koulu ja päiväkoti Muksula saa jatkaa nykyisellään vähintään kaksi tulevaa lukuvuotta tai mieluummin siihen asti kun Opinportti on saatu saneerattua ja rakennettua. Nykyiset säästölaskelmat ovat hutaisemalla tehtyjä, niistä puuttuu tarkemmat lisäkyydityskulut ja varhaiskasvatuksen menot.

Käytännössä ainoa säästö tulee poistettavien kolmen opettajan palkoista. Satavarmasti kolmen opettajan vähentäminen heikentää lasten oppimisedellytyksiä kasvavissa Rannankylän ryhmissä. Lisäksi osa Rannankylän tiloista on matalia ja ahtaita.

Kunnan ainoa tarjolla oleva tila varhaiskasvatusta varten on Säviässä koulu. Jo ennen vanhemmille järjestettyä tiedotustilaisuutta tiedettiin että iso yksityisen omakotitalo on varhaiskasvatuksen tilana jatkossa. Kunnanjohtaja kyllä näkyy muistion mukaan tätä tila-asiaa kysyttäessä vastanneen että se on selvityksessä.

Onko näin vai joutuvatko Säviän vanhemmat äkkiä tuomaan pienet kirkolle?

Keskustelua tilajärjestelyistä on saatu rauhoitettua, kun vapaalle sivistystoimelle on luvattu kirjastotalo. Aktiivisimmat ihmiset on saatu tällä hiljaiseksi. Isoissa kaupungeissa vapaalla toiminnalla on huljakat omat reviirinsä, pienemmillä paikoilla toimitaan pakollisen koulutoimen kanssa yhteisissä tiloissa.

Kirjasto sen sijaan on meidänkin kokoisissa pitäjissämme aina kokoava keskus, käykääpä missä kunnassa tahansa. Meillä nykyiset kirjaston tilat ollaan suunnitelmissa kutistamassa noin kolmasosaan. Samoin liikuntatilat hävitetään kouluilta ja hallilta ja nämä kirkonkylän kolme salitilaa korvataan yhdellä pienellä.

Kyläkeskusteluissa päättäjät ja virkamiehet ja -naiset sanovat, että nythän vasta ruvetaan suunnittelemaan tarkemmin. Sopii kysyä, minkä verran lammaslauma on ajatellut, kun periaatteet ja rahoitus on jo lyöty lukkoon. Haanpäänsä lukeneet muistavat, että reipasotteinen kunnanesimies Kataja sanoi: ”Ei Ristuskaan käskenyt nullottaa!”

Pannaan mukaan vanhan valitus: ennen ei annettu ulkopuolisten konsulttien ja suunnittelijoiden yksin määrätä suuntaa. Olen menettämässä uskoni nykyisiin vallanpitäjiin kokonaisajattelun puuttuessa.

Elävä yli 40 oppilaan koulu ansaitsee jatkoaikaa, miksi isompi yksikkö tuhotaan ennen kuin keskustellaan pienemmistä, aiemmin oppilaansa menettävistä laitoksista.

Hyvä koulutus on asia, jonka Pielavesi on aina tarjonnut lapsille ja tulevaisuudelle. Riekaleisia mieliä on meillä ja koko maassa jo liian paljon.

Koulutoimen vuoden teema on hyvinvoivat oppilaat.

Hyvään uskoen, päättäjiin mulkoillen 14.5.2023

Kirjoittaja on entinen rehtori ja päättäjä Kirkkosaaresta.