Mielipide | Kuulemista ja miettimistä kerrakseen?

Mielipidekirjoittelun määrä paikallislehtemme sivuilla on oivallinen kuntalaisten osallisuutta mittaava indikaattori: kun palsta täyttyy kirjoituksista, on yhteisössämme eteenpäin menemisen meininkiä ja jos se vastaavasti ammottaa tyhjyyttään, pitäisi hälytyskellojen alkaa soida.

Viime kuukausina mielipiteitä on Pielavedellä kirvoittanut erityisesti tuulivoimaloiden rakentamista koskevat suunnitelmat, Opinportin saneeraus- ja uudisrakentamisprojekti, jonka puitteissa otetaan myös laajempaa näkökulmaa kouluverkon ylläpitoon Pielavedellä, sekä ns. uusi kunta ja siihen liittyvät tehtävien järjestelyt kuntaorganisaatiossa.

Kaikissa näissä kolmessa on kysymys merkittävistä kuntamme tulevaisuutta viitoittavista valinnoista ja investoinneista. Yhdessäkään näistä ei ole edetty toteutusvaihtoehtojen tarkastelua pidemmälle, vaan ollaan vielä valmisteluvaiheessa, johon on kuulunut myös osallistaminen ja eri osapuolten kuuleminen.

Kuntatyöntekijöiden kanssa on neuvoteltu, kuulemistilaisuuksia ja seminaareja on järjestetty, käyttäjien palautetta niin virallisissa kuin epävirallisemmissakin yhteyksissä on kerätty ja sähköisiä kyselyjä julkaistu.

Ainoa konkreettinen päätös tähän mennessä, jonka puolesta Pielaveden kunnanvaltuustossa on nuijaa paukautettu, on vaihtoehdon valinta Opinportin saaneeraus- ja uudisrakentamisprojektia koskevan tarkemman suunnittelutyön pohjaksi. Vielä ehtii siis vaikuttaa ja osallistua.

Jos nyt valtuuston puheenjohtajana näistä kaikista jotain omakohtaista näkemystä tiivistäisin, niin nyt olemme vaiheessa, jossa eurot alkavat toimimaan konsulttina sille, onko meillä lopulta esimerkiksi mahdollista rakentaa uutta kansalliset lajikriteerit täyttävää liikuntahallia Opinportin yhteyteen, vaikka entinen olisikin tekniikaltaan ”elinkaarensa päässä”.

Tuulivoimaloiden osalta on hyvä, jos saadaan edes yksi puisto rakennettua yleisesti hyväksyttävissä olevalle alueelle sen lähelle sijoittuvien asukkaiden oikeuksia kunnioittaen.

Uuden kuntaorganisaatioon liittyvät järjestelyt on tehtävä, mutta kuntatyöntekijöiden kanssa yhdessä ja yhteisymmärryksessä.

Niin ylempien virkahenkilöiden kuin muidenkin viranhaltijoiden tehtävänkuvat on arvioitava suhteessa nopeasti muuttuviin palvelutarpeisiin ja samalla pidettävä huolta, että mikään asia ei jää yhden työntekijän vastuulle, vaan kuormitusta ja osaamista jaetaan palvelutiimien sisällä ammattilaisten kesken.

Ja lopulta, ennen kuin yhdenkään kyläkoulun sulkemisesta tehdään päätös, meillä on vielä hyvää aikaa polkaista käyntiin esimerkiksi maaseutuasumisen markkinointikampanja kunnan ja kyläläisten yhteisvoimin vaikkapa Euroopan Unionin Maaseuturahaston varoilla. Tämä tosin edellyttää kyläläisten aktiivista ottautumista asialle.

Henkilökohtaisesti toivon kyläläisiltä konkreettisia toimia, talkootyötä, osallistumista, oman kotiseudun markkinointia ja aktiivista tulevaisuuteen uskovaa viestintää maaseudun mahdollisuuksista.

Toivon, että keskustelu näiden ja muiden tulevaisuutta koskevien kuntalaisteemojen puitteissa jatkuisi vähintään yhtä elävänä, kuin tähän asti.

Yksi matalan kynnyksen mahdollisuus jatkaa keskustelua yhdessä voisi olla heinäkuussa kahtena lauantaina järjestettävät Pielavesi-Areena – kokoontumiset torilla 8.7. ja 15.7. Ensimmäisen Areenan aiheena on ”Mitä tarkoittaa uusi kunta pielaveteläisittäin?” ja toisen ”Pielavesi – kulttuuripitäjäkö?”.

Kylillä ja Pielaveden torilla tavataan!

Kirjoittaja on Pielaveden kunnanvaltuuston puheenjohtaja (kesk.)