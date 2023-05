Mielipide | Kukkia!

Edellisen lehden kirjoituksessa kaivattiin kukkia Keiteleen alueelle. Nimimerkki lienee huomannut, että ns. Tenhun tontilla eli seurakuntayhtymän maalla on myllätty alue. Siihen on tarkoitus tulla kukkamaa vapaaehtoisvoimin.

Seurakunta suhtautui asiaan myötämielellä, Lions-klubi on lahjoittanut siemenet, MTK-Keiteleen kautta järjestyi kyntö ja karhiminen. Kuntalaisia on myös mukana ja em. tahojen lisäksi Keitele-Seurasta, kuntakummeista sekä Pikemasta.

Keiteleen kunnalta on tullut henkistä ja hallinnollista tukea viemään aloitetta eteenpäin. On kerätty kiviä ja perattu aluetta muutenkin, levitetty lahjoitettua tuhkaa kalkitsemaan maata. Auringonkukan kasvattajat Vesannontien varrelta antoivat hyviä neuvoja aiheeseen liittyen.

Tule vahvistamaan joukkoamme.

Liity mukaan Kukkamaa WhatsApp-ryhmään soittamalla numeroon 041- 362 3658 tai 045- 630 4971. Saat tietoa kukkamaan tapahtumista. Tule vahvistamaan joukkoamme ja osallistumaan talkoisiin!

Alueen takaosaan jää tilaa, jonne voit halutessasi varata oman alan, muokata sitä ja laittaa sinne vaikkapa edellisvuotiset varastoon jääneet siemenet kasvamaan.

Kukkamaa on tarkoitettu kuntalaisille iloksi ja pölyttäjillekin työmaaksi. Jos kesä on suotuisa ja kukat kasvavat, on ne myös tarkoitettu asukkaiden kerättäviksi.

Alue on keskeisellä paikalla, joten sen kehittäminen tulevina vuosina on toivottavaa. Kuntalaisiltakin seurakunta saanee hyvin vinkkejä jatkoa varten.

Toivottavasti nimimerkin ”Kukkia!” mainitsemat kukkaistutukset toteutuvat!

Talkoolaisten puolesta