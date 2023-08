Sunnuntaiksi | Rauhoitu ja rauhoita

Tämän kesän uutiset ja sosiaalisen median keskustelut ovat olleet sekä tärkeitä että uuvuttavia. Tärkeitä, kun esiin on nostettu se, että Suomessa asuu paljon ihmisiä, joille toisen ihmisen ihmisarvo on nolla. Uuvuttavia silloin, kun on tempauduttu kiihkoilemaan kiihkoilevien kanssa.

Me emme enää kuule toisiamme. Emmekä kuuntele. Keskustelua ei synny, kun emme liity toisen puheeseen vaan huudamme julki omaa näkemystämme.

Uudet näkökulmat hukkuvat älämölöön.

Mitä tiukemmin kiihkoillaan pintaan omaa ”totuutta” samanmielisten kanssa, sitä varmemmin poterot syvenevät.

Ukrainassa on sota, missä käytetään aseita. Mitä syvemmälle vastakkainasetteluun kaivaudumme, sitä lähempänä on nyrkkien ja aseiden käyttöönotto. Mitä ahdistetulla ihmisellä muuta on käytettävissään sen jälkeen, kun häntä ei enää kuulla?

En suostu uskomaan, että me haluamme tällaisen Suomen. Elää tällaisessa ilmapiirissä. Että asiat ovat vain joko/ tai, eikä kysymyksille olisi tilaa.

Kirkoissa luetaan sunnuntaina Jeremian kirjaa, luvusta 6:

”Näin sanoo Herra: Pysähtykää ja katsokaa, minne olette menossa, ottakaa oppia menneistä ajoista! Valitkaa oikea tie ja kulkekaa sitä, niin löydätte rauhan.”

Sunnuntain muissakin Raamatun teksteissä varoitetaan omavoimaisuudesta, väärästä ylpeydestä, itseriittoisuudesta.

”Kun pahan valta kasvaa ympärillä, vahvista ääni toisen maailman”, kirjoitti pappi Dietrich Bonhoeffer keskitysleirillä.

Kun näen tai kuulen mielipiteen, joka ei vastaa omaani, anna minulle malttia ja voimaa olla Jumalan rakkauden ääni. Kuuleva korva. Sivaltamaton kieli, rähjäämätön mieli.

Anna minulle voimaa pysähtyä ennen kuin olen jo menossa. (Luuk. 4:23–30)

Kirjoittaja on Helsingin Kallion seurakunnan vs. viestintäpäällikkö ja kirkon tekemän auttamistyön, diakonian, vankkumaton ihailija.