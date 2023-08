Sunnuntaiksi | Katso lempeästi peiliin

Milloin olet viimeksi katsellut itseäsi peilistä? Nyt en tarkoita sellaista kriittistä pinnan tarkastelua ja vikalistan tekemistä, vaan uteliasta ja lempeydellä toteutettua oman nassun havainnointia.

Kenen nenän olet perinyt? Keneltä olet oppinut tuollaisen tavan kurtistaa kulmia närkästyneenä? Mikä sai tuon arven aikaan? Mitä kasvosi kertovat?

Peilin edessä tulee helposti kiusallinen olo, jos siihen ei liity selkeä arkinen toimenpide: hiusten harjaaminen, hampaiden peseminen, finnin puristaminen, meikkaaminen jne.

Miksi omia kasvoja on hankalaa pysähtyä katselemaan ja sisäinen puheemme muuttuu peilin edessä usein kovin kriittiseksi, ankaraksi ja lähes täydellisyyttä vaativaksi?

Valintamme, sanamme ja tekomme vaikuttavat ympärillämme.

Asiat, joita meidän olisi syytä peilata itsessämme (enemmän kuin vaikkapa ikääntymisen merkkejä) ovat arkiset tekomme, valintamme ja niiden seuraukset.

Meillä on siihen ”peilejä” joka puolella, nimittäin koko muu luomakunta, eli muut ihmiset, eläinkunta ja ympäristömme. Arjen kiireiden keskellä olemme usein harmillisen sokeita sille, miten valintamme, sanamme ja tekomme vaikuttavat ympärillämme.

Ympäristöteema on puhutellut varmasti monia meistä menneen kesän aikana. Olemme seuranneet uutisista (kenties joku paikan päältäkin), kuinka maastopalot ja ennätyskorkeat lämpötilalukemat ovat aiheuttaneet kärsimystä ja tuhoa eri puolilla palloa.

Kenties oletkin jo punninnut, millaisia ympäristöystävällisempiä valintoja arjessa voi tehdä. Näin isosta teemasta voi tulla helposti sellainen olo, että eihän yksi ihminen voi mihinkään vaikuttaa!

Vakuutan, että jokaisella ekologisesti kestävämmällä teolla ja valinnalla on perhosvaikutuksensa. Konkreettisen vaikutuksen lisäksi se toimii hyvänä esimerkkinä ympärilläsi oleville ihmisille. Näin peilaamme myös toisiamme ja ennen kaikkea opimme toisiltamme.

Jumala kutsuu meitä tarkastelemaan itseämme, arvioimaan tekojamme ja elämäntapaamme. Sitä ei kuitenkaan tarvitse tehdä ankarilla äänenpainoilla, etusormea heristellen ja täydellisyyttä vaatien.

Oman toiminnan ja sen seurauksien tarkastelun voi tehdä samalla uteliaisuudella ja lempeydellä kuin omien kasvojen tarkastelun. Tärkeää on tiedostaa, että me ihmiset erehdymme jatkuvasti, ja se on täysin ok, sillä oppimistahan ei muuten tapahtuisi.

Kun huomaat, että jokin meni pieleen: ota peili käteen. Kysy itseltäsi kuin rakastava vanhempi lapseltaan: ”Tässä kävi nyt näin, mutta mitä tästä voi oppia, että jatkossa menisi paremmin?”. Anna vastaukselle aikaa, se tulee kyllä. Kädetkin voi laittaa ristiin odotellessa. (Matt. 21:28–32)

Kirjoittaja on kajaanilainen diakoni, joka tietää, että kun ihminen oivaltaa oman keskeneräisyytensä, elämä muuttuu huomattavasti kepeämmäksi.