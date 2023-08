Maailman isot asiat ovat nykyisin niin pahasti joka suuntaan syrjällään, että savolaisessa kirkonkylässä asuvan eläkeläisen aivot eivät riitä niiden ymmärtämiseen ja suu jää liian pieneksi niistä puhumiseen.

Medioiden uutispaketit ovat päivästä päivään synkkäsävyisiä samojen asioiden päivitettyjä versioita, joita seuratessa mieli ei juurikaan mettä keitä.

Onneksi kuitenkin maailman hurjuuksien varjoissa elävän eläkeläisen lähelläkin on elämää ja tapahtumia, jopa kummallisuuksia. Sellaisia joita ymmärtää, joista osaa puhua ja ihmetellä, sekä myös kiukutella kun siltä tuntuu. Se on kivaa arkea synkän maailman siimeksessä.

Alkuun ihmettelen sitä pusikoitumisen ja vihreän rönsyilyn määrä, joka näkyy kun vähänkin ajelee suomalaisilla teillä. Sen yksi perusilmentymä on Vuonamonsalmi Keiteleellä. Suomalaiset kehuksivat tuhansien järvien upeilla maisemilla. Nyt kuitenkin näyttää vahvasti siltä, että teillä liikujilta ne kesäisin peitetään puskien ja tiheiden koivikkojen taakse.

Sinistä tietä liikkuvan ei ole soveliasta nähdä kunnan komeinta maisemaa.

Vuonamonsalmessa komeana avautuva järvinäkymä oli se mihin ihastuin, kun kävin ensimmäisen kerran Keiteleellä reippaat 50 vuotta sitten. Nyt tuo näkymä on paljolti vihreän esiripun takana, ajetaan salmeen sitten idästä tai lännestä.

Vuonamonsalmen niin sanotun pankkisillan pengerryksetkin ovat jonkin sortin kummajaiset. Tien pohjoispuolelle on tökätty jono koivuja, eteläpuolella penger on pusikoitunut. Kovin helposti tulee ajatus, että Vuonamonsalmessa sinistä tietä liikuvan ei ole soveliasta nähdä kunnan komeinta maisemaa. Se on salaisuus kuin pokerin pihistyskortti.

Eipä silti, samat ajatukset häivähtävät mielessä monilla muillakin teillä kesäisessä Suomessa.

Matkaaminen on vihreässä putkessa ajelua. Vihreys sinällään on kesään kuuluvaa ja itsessään kaunista, mutta kun se saa ylivallan se sensuroi paljon muuta kauneutta. Maisemaakin pitää hoitaa.

Toiseksi mietiskelen televisiokanavien ohjelmistoja, joita näin kesän loppupuolella esitellään. Ihan tavallisina toiminnallisina ihmisinä elävät eläkeläiset tuntuvat jälleen jäävän tarjonnassa puutteen puolelle.

Kun elämänkokemusta on plus miinus 70 – 80 vuotta Turhapuro ja Bond elokuvien uusinnan, uusinnan, uusinnan, uusinnat lakkasivat kiinnostamasta jo vuosia sitten. Myöskään ne lukuisat parisuhdeviritelmät joissa etsitään puolisoa jonkun ohjelmakaavion tai asiantuntijoiden avustuksella, eivät hirveästi puhuttele.

Ihan pahimpia ovat ne monet kilpailut ja leikit, joissa tuotantoyhtiöiden vakionäyttelijät ja -juontajat ilmestyvät ruutuun kilpailemaan jostakin joillakin säännöillä keskenään tai vieraittensa, eli eri alojen pintajulkkisten kanssa. Heillä on uskomattoman hauskaa tänä iltana ja toisen ohjelman puitteissa huomena.

Uusinnat ovat sitten ylihuomenna päivällä ja lauantain sekä sunnuntain myöhäisilloissa. Eläkeläinen huokaa ja seuraa uutiset jatkaen iltaa mukavan kirjan seurassa.

Lopuksi hyvää mieltä. Kävin Keiteleen kirjastossa tutustumassa keiteleläisen Veikko Saastamoisen muistonäytelyyn, joka koostui osasta hänen puuveistoksiaan. Hieno, puhutteleva, taiteilijan runoilla ryyditetty kokemus. Maaseudulla on osattu ja osataan myös jatkossa.