Vuosia sitten keskustelin mökillä tutun kaivinkoneen kuljettajan kanssa. Hän on nyt jo eläkkeellä, mutta tuolloin hän työskenteli Pielaveden ympäristössä suurimman osan ajastaan yksin kaivinkoneensa kanssa.

Hänelle viikon kohokohdaksi saattoi kuulema nousta se, kun joku tuli käymään työmaalla, joku, jonka kanssa saattoi keskustella.

Minä vastaavasti kerroin viikon kohokohdaksi mahdollisesti nousevan sen hetken, kun pääsen mökille (lähes täydelliseen) hiljaisuuteen, eikä kukaan puhu taikka kysy mitään. Työviikkoni nimittäin kuluvat asiakaspalvelussa, jossa on aina menoa ja meininkiä ja erityisesti ääntä.

Erilaiset lähtökohdat vaikuttivat selvästi meidän molempien kokemaamme ja tunnetilamme muodostui toisilleen lähes päinvastaiseksi.

Vuodesta 1995 lähtien olen ollut Pielaveden kesäasukkaana.

Asia, jota olen erityisesti Kirkkosaaressa arvostanut, on puhtaan luonnon olemassaolo. On puhdasta ilmaa ja puhdasta vettä. On metsää, jossa saa ja pystyy liikkumaan. Ja ennen kaikkea välillä on hiljaistakin.

Kaupungissa vuosikymmeniä asuneena arvostan luonnon rauhaa ja sen hiljaisuutta. Hiljaisuutta, jossa hetken rauhoituttuaan pystyy kuuntelemaan aivan uusia, kaupunkielämälle vieraita, ääniä. Linnun laulua, puiden lehtien havinaa, tuulen suhinaa, Pielaveden aallon kohinaa.

Ensinnäkin sääolosuhteiden ääri-ilmiöiden lisääntyminen. Maailman uutisia osittain huolestuneenakin seuranneena voin todeta luonnon puhtauden ja erityisesti asumiskelpoisena säilymisen olevan tulevaisuudessa erittäin arvokas asia.

Puhdas juomakelpoinen vesi on kenties tulevaisuudessa kullan arvoinen asia – kuivuus maapallolla lisääntyy huolestuttavalla vauhdilla.

Mitä ilmaston lämpeneminen tulevaisuudessa aiheuttaa esimerkiksi asuinkelpoisten alueiden kaventumisena? Entistä arvokkaammaksi nousevat Pielaveden kaltaiset puhtaan elinympäristön (maa, ilma, vesi) alueet.

Toiseksi arveluttaa, kenelle annamme vallan päättää luontomme käyttämisestä. Päätämmekö itse miten luontoamme käytetään vai päättäkö siitä toisessa ääripäässä joku kansainvälinen voittoa tavoitteleva taho? Eli mihin ihminen pystyy?

Puhutaan tehokkuudesta ja taloudellisuudesta. Kaikesta kilpaillaan ja lopulta tavoitellaan tulosta ”kaikin mahdollisin keinoin”. No, senhän me jo tiedämme, että ihminen pystyy omalla toiminnallaan tuhoamaan kaiken tuon edellä mainitsemani.

Ihmisen perimmäisenä motiivina voi puheesta ja esiintymisestä huolimatta kuitenkin olla vallanhimo, voitontavoittelu, ahneuskin, joka sellaisenaan on yksi varhaisen kristillisen opetuksen pääpaheista (yksi seitsemästä kuolemansynnistä).

Ahneelle kun mikään ei tahdo riittää eli pitää aina vaan saada lisää, lisää ja lisää.

Näkeekö Pielaveden vakituinen asukas ja kesäasukas tulevaisuuden kehityksen samalla tavalla? Voiko ratkaisuja tehtäessä tunnetila muodostua päinvastaiseksi kuten alussa kirjoitin?

Luonto on kuitenkin liian arvokas asia tuhottavaksi. Meidän tulee jättää elinympäristömme seuraaville sukupolville parempana kuin sen olemme aikanaan saaneet. Mielestäni asia, jota meidän kaikkien tulisi tavoitella tai ainakin pohtia asiaan liittyviä seuraamuksia. Vai?

Vajaan 30 vuotta kesäasukkaan Pielavedellä ollut mökkiläisneuvoston jäsen pohtii, miltä Pielavesi näyttää ja tuntuu 30 vuoden päästä. Toivottavasti ratkaisuja tekee ihminen, jolloin tunnetilallekin on oma sijansa.

Kirjoittaja on Pielaveden mökkiläisneuvoston jäsen.