Joulukirkkoon pääsee, mutta osallistujien määrälle on asetettu rajoituksia koronatilanteen vuoksi

Joulunajan tilaisuuksiin lähtiessä on hyvä tarkistaa voimassa olevat rajoitukset seurakuntien verkkosivuilta. Timo-heikki Varis

Heli Roivainen

Tänä vuonna joulukirkkoon voi osallistua rajattu määrä seurakuntalaisia, mutta kirkkoon pääsee myös nettilähetyksen äärellä YouTubessa tai kuuntelemalla Radio Sandelsia.

Ylä-Savon seurakuntayhtymä tiedottaa, että kirkoissa vietettävissä jumalanpalveluksissa, hartauksissa ja kirkollisissa toimituksissa on käytössä kolmasosa paikoista. Pienemmissä tiloissa, kuten kappaleissa, kokoontumisrajoitus on 50 henkilöä. Ennen kirkkoon lähtöä on hyvä tarkistaa voimassa olevat rajoitukset seurakunnan verkkosivuilta.

Kirkkovieraiden tulee käyttää kasvomaskia, noudattaa hyvää käsihygieniaa ja turvavälejä. Ennen tapahtumaan tuloa kannattaa tarkistaa mahdolliset peruuntumiset ja muutokset seurakunnan verkkosivuilta.

Seurakunnat kutsuvat ihmisiä viettämään joulua yhdessä myös verkkolähetysten äärelle kuulemaan joulun sanomaa.

Seurakuntien nettiin striimattavat joulunajan hartaudet ja jumalanpalvelukset, sekä linkin YouTube –kanaville löytää seurakunnan verkkosivuilta. Radio Sandelssilta voi kuunnella suorana lähetyksenä perheiden jouluyön messua Iisalmen Kustaa Aadolfin kirkosta kello 23.00. Joulupäivän sanajumalanpalvelus kuullaan Kiuruvedeltä klo 9.00 ja tapaninpäivän messu Sonkajärven kirkosta kello 10.