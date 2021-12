Pielaveden mökkiläisneuvosto: Tänä vuonna ensi vuonna

Terho Tikkanen

Mökkiläisneuvosto perustettiin 11 vuotta sitten kunnan ja vapaa-ajan asukkaiden yhdyssiteeksi. Aikaisemmin ajateltiin, että kesämökkiläiset palaavat varmasti mökilleen Pielavedelle kuin kevään muuttolinnut. Vähitellen huomattiin, että se, mikä oli varma aikaisemmin, ei toimi jatkossa.

Kuluneina vuosina kunnanjohtajia on tullut ja mennyt vilkkaaseen tahtiin. Neuvosto on hakenut tavoitteitaan ja toimintatapojaan. Viime vuosina kunnanjohtaja Vilma Krögerin vahvalla kaudella yhteydenpito on vakiintunut. Kunnan päättäjät ovat nimenneet neuvoston jäsenet kahden vuoden toimikaudelle. Kunnanhallituksen puheenjohtaja ja kunnanjohtaja ovat olleet mukana kokouksissa.

Nyt uuden vuoden vaihtuessa olemme uuden aikakauden edessä. Vilma jättää meidät ja uusi kunnanjohtaja Johanna Viita aloittaa neuvoston sihteerinä. Olemme saaneet uusia jäseniä neuvostoon: Jorma Pollari Jyväskylästä, Jarmo Toivola Kuopiosta ja Anne Saarinen Vantaalta.

Korona-aika on nostanut mökkien arvostuksen uudelle tasolle. Ihmiset ovat tulleet mökille pakoon etelän tautikeskuksia. Olo tässä tutussa maalaismaisemassa on koettu turvalliseksi.

Etätyö mökiltä on avannut uuden tavan työntekoon. Kun nettiyhteydet toimivat riittävällä nopeudella, tieto kulkee jouhevasti työtovereille ja takaisin. Kun lopetat työpäivän tietokoneen kanssa, voit jatkaa kesken jäänyttä halkojen hakkaamista tai tehdä jotakin muuta lähellä.

Korona on kasvattanut vapaa-ajan asuntojen käyttöaikaa. Sitä kautta mökkiläiset työllistävät entistä enemmän paikkakunnan yrityksiä ja palveluja.

Mökin omistajien keski-ikä on luokkaa 63 vuotta, nyt se on muuttumassa nuoremmaksi. Poikkeusajat ovat herättäneet nuoremmat ikäpolvet hankkimaan kesämökkejä. Näillä uusilla omistajilla on enemmän vaatimuksia rakennusten varustelutasosta. Monet niistä tehdään talviasuttaviksi.

Tulevat ajat vaativat kunnan päättäjiltä hereillä oloa. Ei ole itsestään selvää, että mökkiasukas tulee seuraavana kesänä takaisin mökilleen Pielavedelle. Tämän ajan ihmisillä on paljon vaihtoehtoja viettää vapaa-aikaansa.

Voi lähteä matkoille. Perhesyyt estävät oleskelun mökillä. Mökkien ylläpidon kustannukset nousevat tasaiseen tahtiin. Sähkön hinta on kulkemassa ennätyksiin. On korjauksia, lumityöt, kylätien tiemaksut, kiinteistövero. Automatkat etelästä kallistuvat koko ajan.

Pielaveden luonto on meille mökkiläisille seudun tärkein asia. Tätä maisemaa pitää suojella. Pielavesi-järvi ja koko Rautalammin reitti on nimetty Suomen ainutlaatuiseksi kansallisvedeksi. Tähän ympäristöön tuulivoimaloiden rakentaminen tai kaivostoiminnan mahdollisuudet eivät käy.

Pielaveden kesä ilman mökkiläisiä olisi paljon hiljaisempi. Ulkopaikkakuntalaiset tuovat elämää ja lisää toimeentuloa koko pitäjän asukkaille. Mennään yhdessä onnelliseen vuoteen 2022.

mökkiläisneuvoston puheenjohtaja