Kokoontumisrajoitukset jatkuvat Itä-Suomessa: Rajatuissa ulkotiloissa voi järjestää enintään 50 henkilön ja sisätiloissa enintään 20 henkilön tilaisuuksia

Korona

Itä-Suomen aluehallintovirasto on 14.1.2022 tehnyt yleisötilaisuuksia ja yleisiä kokouksia koskevan tartuntatautilain (58 §) mukaisen rajoituspäätöksen.

Päätös koskee kaikkien Itä-Suomen aluehallintoviraston toimialueen sairaanhoitopiirien (Etelä-Savo, Itä-Savo, Pohjois-Karjala ja Pohjois-Savo) kuntien alueita.

Itä-Suomen aluehallintoviraston toimialueen kuntien alueilla voi 15.1.2022 alkaen alueellisesti tai toiminnallisesti rajatuissa ulkotiloissa järjestää yleisötilaisuuksia ja yleisiä kokouksia, joihin osallistuu enintään 50 henkilöä edellyttäen, että osallistujien sekä seurueiden on mahdollista välttää lähikontakteja toisiinsa.

Yli 50 henkilön tilaisuudet on kielletty. Määräys on voimassa 14.2.2022 saakka.

Päätöksessä lähikontaktilla tarkoitetaan ihmisten oleskelua samassa alueellisesti tai toiminnallisesti rajatussa tilassa alle kahden metrin etäisyydellä toisistaan yli 15 minuutin ajan tai fyysistä kontaktia toisiinsa.

Koronaviruksen omikron-variantin on sairaanhoitopiirien arvioiden perusteella todettu leviävän myös ulkotiloissa, ja suurissa tilaisuuksissa on riski tartuntojen laajalle leviämiselle.

Aluehallintoviraston arvion mukaan ulkotiloissa järjestettäviin yleisötilaisuuksiin ja yleisiin kokouksiin on riittävää, mutta myös välttämätöntä asettaa 50 henkilön osallistujamäärärajoitus.

Sisätiloissa Itä-Suomen aluehallintoviraston toimialueen kuntien alueilla voi sisätiloissa järjestää enintään 20 henkilön yleisötilaisuuksia ja yleisiä kokouksia. Yli 20 henkilön tilaisuudet on kielletty. Sisätiloja koskeva rajoitus astui voimaan maanantaina 17.1.2022, jotta toimijoille jäi enemmän aikaa ottaa muuttunut rajoitus huomioon toiminnassaan. Määräys on voimassa 14.2.2022 saakka.

Rajoitusten tavoitteena on hillitä koronavirustartuntojen leviämistä Itä-Suomen alueella. Yleisötilaisuudet kokoavat väkijoukkoja yhteen ihmisten arjen elämänpiiriä laajemmalta maantieteelliseltä alueelta, ja myös yli sairaanhoitopiirien rajojen.

Aluehallintoviraston arvion mukaan rajoitukset ovat välttämättömiä koronaviruksen leviämisen estämiseksi ja terveydenhuollon kantokyvyn turvaamiseksi koko Itä-Suomen aluehallintoviraston toimialueella.

– Rajoittamistoimenpiteillä pyritään estämään ja hidastamaan covid-19-viruksen leviämistä, ja sitä kautta saamaan aikaa rokotekattavuuden nostamiselle sekä turvaamaan sosiaali- ja terveydenhuollon kantokykyä epidemiakäyrää madaltamalla, kertoo aluehallintoylilääkäri Sami Remes Itä-Suomen aluehallintovirastosta.

Itä-Suomen aluehallintovirasto seuraa koronatilanteen kehittymistä jatkuvasti ja on valmiudessa tekemään uusia päätöksiä nopeallakin aikataululla.

Koronatoimenpiteet

Itä-Suomessa voimassa olevia päätöksiä maanantaista 17.1.2022 alkaen

Yleisötilaisuudet ja yleiset kokoukset (TTL 58 §)

Alueellisesti tai toiminnallisesti rajatuissa ulkotiloissa voi järjestää enintään 50 henkilön tilaisuuksia. Lisäksi on huolehdittava siitä, että osallistujien sekä seurueiden on mahdollista välttää lähikontakteja toisiinsa. Muut ulkotiloissa järjestettävät yleisötilaisuudet ja yleiset kokoukset on kielletty. Määräys on voimassa 15.1.–14.2.2022.

Sisätiloissa voi järjestää enintään 20 henkilön tilaisuuksia. Yli 20 henkilön tilaisuudet on kielletty. Määräys on voimassa 17.1.–14.2.2022.

Määräykset ovat voimassa koko Itä-Suomen aluehallintoviraston toimialueella.

Tilojen terveysturvallinen käyttö (TTL 58 d §)

Toiminta on järjestettävä niin, että osallistujien ja seurueiden välillä voidaan ehkäistä lähikontaktin aiheuttamaa tartunnan riskiä. Riskiä voi alentaa esimerkiksi edellyttämällä kasvomaskin käyttöä, tehostamalla ilmanvaihtoa, rajoittamalla asiakasmäärää, porrastamalla kävijöiden osallistumista tai sijoittelemalla asiakaspaikat aiempaa väljemmin.

Päätös yleisölle avoimien tilojen terveysturvallisesta käytöstä koskee laajasti erilaisia asiakas- ja yleisötiloja. Päätös koskee asiakasmäärästä riippumatta urheilu-, liikunta-, huvi- ja virkistystoimintaan käytettyjä tiloja, kuten kuntosaleja, sisäliikuntatiloja, uimahalleja, yleisiä saunoja ja tanssipaikkoja. Muiden asiakastilojen osalta päätöstä on noudatettava, jos kyseessä on yli 10 henkilön sisätila tai yli 50 henkilön ulkotila.

Määräys on voimassa koko Itä-Suomen alueella 26.1.2022 saakka.

Toimenpiteet covid-19-epidemian leviämisen estämiseksi (TTL 58 c §)

Erilaisissa asiakas- ja yleisötiloissa sisällä sekä alueellisesti ja toiminnallisesti rajatuissa asiakas- ja yleisötiloissa ulkona pitää lisäksi noudattaa tartuntatautilain yleisiä hygieniavaatimuksia. Pykälä on väliaikaisesti voimassa koko Suomessa 30.6.2022 saakka.