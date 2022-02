Hyväntekeväisyys: Tämän vuoden Yhteisvastuukeräys auttaa nuoria

Yhteisvastuukeräys alkaa 6. helmikuuta. yhteisvastuu.fi

Jani Haanketo

Tämän vuoden Yhteisvastuukeräyksellä autetaan koronapandemian seurauksista kärsiviä lapsia ja nuoria.

Keräys alkaa sunnuntaina 6. helmikuuta.

Keräystuotoista 20 prosenttia jää paikalliselle seurakunnalle.

Toiset 20 prosenttia ohjataan Lasten ja nuorten keskukselle, joka kehittää muun muassa etsivän nuorisotyön Saapas-toimintaa, jonka avulla tarjotaan lisää aikuisia nuorten arkeen.

Suurin osa eli 60 prosenttia ohjataan Kirkon Ulkomaanavun katastrofirahaston kautta kehittyvien maiden auttamiseen.

– Keräyksellä autetaan lähellä tai kaukana olevia, joilla on hätä. Se on kirkon tärkeä tehtävä. Tällä kertaa kohteena on Etelä-Sudan, joka on toipumassa sisällissodasta, kertoo Iisalmen seurakunnan johtava diakoniaviranhaltija Tanja Reinikainen.

– Apua tarvitaan, ettei ihmisten tarvitsisi lähteä pakolaisiksi, vaan he voisivat jatkaa elämäänsä omilla synnyinseuduillaan, Reinikainen toteaa.