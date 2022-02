Koronaepidemia on tasaantunut Pohjois-Savossa – Nyrkki kannustaa yhteen asiaan

Vaikka Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin alueella koronaepidemia on tasaantunut, kannustaa koronanyrkki rokottautumaan. Minna Lyytinen

Aku-Pekka Mölsä

Koronaepidemia on Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin alueella tasaantunut, tiedottaa Pohjois-Savon koronaepidemian torjunnan koordinaatioryhmä eli koronanyrkki.

Lisäksi koronaviruksen ilmaantuvuus on edelleen pienentynyt, samoin terveydenhuollon kuormitus on laskenut. Koronakoordinaatioryhmän mukaan omikron-variantti aiheuttaa tähänastisten kokemusten mukaan lievemmän ja joillekin jopa oireettoman tartunnan. Myös alueen jätevesiseuranta osoittaa, että viruskuormitus on laskenut.

Koronanyrkin mukaan voimassa olevia ohjeita tai suosituksia ei ole ryhmän mukaan tässä vaiheessa tarpeen muuttaa.

Koronakoordinaatioryhmä kannustaa edelleen ottamaan rokotukset Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL)suosituksen mukaisesti.

Rokotusten avulla myös riskiryhmiin kuuluvat, mukaan lukien ylipainoiset, välttyvät vakavalta taudilta.