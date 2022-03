Keräys ukrainalaisten auttamiseksi käynnissä Pielavedellä

Keräys on käynnistynyt Ukrainasta lähtöisin olevan yksityishenkilön aloitteesta. Paula Mensonen ottaa lahjoitustavaroita vastaan Kirjakulmasta vielä perjantaihin aamupäivään asti. Heli Roivainen

Pielavedellä on käynnistynyt yksityishenkilön aloitteesta tavarakeräys ukrainalaisten auttamiseksi.

Puhtaita ja ehjiä lämpimiä vaatteita, vilttejä ja esimerkiksi hygieniatarvikkeita keräykseen otetaan vastaan Kirjakulmassa vielä tällä viikolla.

Lahjoitukset on toimitettava viimeistään perjantaina hyvissä ajoin aamupäivällä.

– Keräys on lähtenyt käyntiin Pielavedellä asuvan Ganna Snikhivskan aloitteesta, joka on lähtöisin Ukrainasta ja jonka sukua ja läheisiä on siellä. Hänen tuttavansa vie tavarat suoraan Ukrainan ja Puolan rajalle sotaa paenneille ukrainalaisille. Lupauduin toimimaan keräystavaran vastaanottajana, yrittäjä Paula Mensonen Kirjakulmasta kertoo.