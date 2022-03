Koronavirusta on edelleen erittäin runsaasti – Vakavissa tapauksissa kyse on useimmiten riskiryhmiin kuuluvien, yleensä rokottamattomien, sairastumisesta

Koronavirusta on Pohjois-Savossa edelleen erittäin runsaasti, mutta vakavia taudinkuvia on vain harvoilla, summasi Pohjois-Savon koronaepidemian koordinaatioryhmä koronatilannetta maanantaina. Vakavissa tapauksissa kyse on useimmiten riskiryhmiin kuuluvien, yleensä rokottamattomien, sairastumisesta. Myös pitkäaikaishoitolaitoksissa on todettu tartuntoja, mutta nekin ovat olleet lieviä.

Koronatartunnan riski on suurempi kuin koskaan tähän mennessä, mutta riski sairastua vakavaan tautiin pieni. Paras suoja vakavaa tautia vastaan saadaan aikaan rokotteilla, koordinaatioryhmä painottaa.

– Riskiryhmäläisten, myös ylipainoisten ja raskaana olevien sekä yli 60-vuotiaiden, on nyt erityisen tärkeää suojautua taudilta täydellä rokotesarjalla.

Koska epidemiaa on alueella runsaasti, korostuvat ihmisten omaehtoiset toimet entisestään.

– On erittäin tärkeää välttää kontakteja sairaana ollessaan. Tarvittaessa voi tehdä kotitestin, terveydenhuollon puolella testataan vain vakavammin sairastuneita ja tiettyjä ryhmiä. Suurimman riskin ryhmiin kuuluvien, myös rokotettujen, kannattaa välttää väkijoukkoja.

Koronaepidemian koordinaatioryhmä ei linjannut alueemme maskinkäyttösuosituksia, vaan jää odottamaan THL:n valtakunnallista ohjeistusta. THL julkaisee päivitetyn maskiohjeistuksen tällä viikolla.