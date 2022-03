Kerättäisiinkö yhdessä kirkko- ja seurakuntamuistoja Keiteleeltä?

Keiteleen seurakunnan 150-vuotisjuhlaa vietettiin joulukuussa Keiteleen kirkossa. Samalla juhlistettiin 145-vuotiasta Keiteleen kirkkoa. Elisa Nuutinen

Historiatyöryhmä

Uinuuko muistisi lokeroissa jokin hauska, harras tai muutoin mieleen jäänyt rippikoulumuisto?

Jäikö mieleen jokin hetki ystävän häistä tai mummon hautajaisista?

Kuljettiinko joulukirkkoon reessä kulkusten kilistessä?

Olitko töissä seurakunnassa tai teitkö vapaaehtoistyötä, sinä tai joku läheisesi?

Miten seurakunta toimi omalla kylälläsi?

Nyt on aika tallentaa muistot.

Keiteleen evankelisluterilainen seurakunta täytti viime vuonna 150 vuotta – ja vuoden lopussa katosi. Nyt olemme osa Nilakan seurakuntaa.

Seurakunnan syntymäpäiväjuhlaa varten perustettiin työryhmä joka selvitti seurakunnan historiaa ja laati siitä tiivistelmän. Se esitettiin 150-vuotisjuhlassa 12.12.2021.

Viimeksi kuluneiden 45 vuoden ajalta keräsimme tietoa kyselemällä ihmisiltä, joilla esimerkiksi työnsä kautta tai muuten on tietoja ja muistoja.

Aiempiin vaiheisiin tutustuimme lukemalla Vellamo Paanasen pientä kirjasta Keiteleen kirkko 100 v.

Se ilmestyi vuonna 1976, jolloin tuli kuluneeksi 100 vuotta kirkon valmistumisesta. Kirja kattaa ajan seurakunnan 1860-luvulla alkaneista suunnitteluvaiheista edellä mainittuun kirkkorakennuksen juhlavuoteen.

Tähän tarvitaan teidän apuanne, hyvät keiteleläiset, entiset ja nykyiset.

Tuota kirjaa ei ole enää monta kappaletta tallella, ja niinpä toiveissa on, että joskus saataisiin aikaan painotuote, jossa olisi Vellamon kirjan ainekset ja sen jatkona seurakunnan historiaa viimeksi kuluneilta viideltä vuosikymmeneltä.

On meillä jo kerättynä vähän ainesta jota jäi yli tuosta edellä mainitusta juhlaesitelmästä, mutta se ei alkuunkaan riitä.

Asiakirjoista tietenkin voi etsiä lisää faktatietoa, mutta tärkeää on myös saada kokoon ihmisten muistoja, tietoja ja kokemuksia.

Suurin osa Keiteleen asukkaista kuuluu tai on kuulunut kirkkoon, ja lopuillakin on varmaan jotain kontaktipintaa tai kokemusta siitä.

Kirkkorakennus on sitä paitsi meillä kauniisti keskellä kylää, jokainen on sen nähnyt, joten aivan kaikilla on hallussaan aineistoa seurakunnan historiaan.

Kaikenlaista otetaan vastaan: faktatietoa, mutta myös tunteita ja tunnelmia, kuvauksia kokemuksista, sattumuksista, ihmisistä, tunteikkaita, hartaita, hauskoja ja jopa koomisia. Myös kaunokirjallista tekstiä, kuten runoja, mietelmiä, tunnelmapaloja tai esseitä otamme mielellämme.

Jos kaikki ei mahdu historiakirjaan, aineistoa voidaan käyttää ja tuoda esille muilla tavoin ja tallentaa tuleville sukupolville.

Aineistoa voit lähettää sähköpostilla annakekki@gmail.com ja tuoda Keiteletalolle ja kirjaston lehtisaliin tarkoitusta varten varattuihin laatikoihin.

Liitä mukaan omat yhteystietosi mahdollisia tarkistuksia ja kysymyksiä varten. Kaunokirjallisiin teksteihin voit halutessasi liittää nimimerkin.

Soittamalla numeroon 045 1169 176 voit sopia tapaamisen haastattelijan kanssa, joka kirjoittaa muistiin suullisesti kertomasi asiat. Voit myös itse haastatella esimerkiksi sukusi ikäihmisiä.

Lähiaikoina pidettäneen myös muistelutuokio, jonne voi tulla kertomaan ja keskustelemaan aiheesta. Tässä kevään korvalla on hyvä aika muistelulle ennen pihatöitä ja kesän meininkejä.

Tällä erää keruu jatkuu toukokuun loppuun, mutta sitä kannattanee vielä jatkaa syksyllä, jotta saadaan mahdollisimman hyvin tiedot, muistot ja ajatukset talteen.