Koronanyrkki: Myös nuorilla on todettu hankalaa ja pitkittynyttä koronaa – koronatilanne Pohjois-Savossa ennallaan

Pohjois-Savossa todetaan edelleen paljon koronavirustartuntoja. Katja Juurikko

Janne Niiranen

Pohjois-Savossa myös nuorilla on todettu tavallista flunssaa hankalampaa ja pitkittynyttä koronaviruksen aiheuttamaa tautia, jonka vuoksi sairastunut on joutunut käymään avoterveydenhuollon vastaanotolla, kertoo Pohjois-Savon alueellinen koronaepidemian torjunnan koordinaatioryhmä eli koronanyrkki.

Sairaalahoidossa on erityisesti iäkkäitä ihmisiä, joilla on useita riskitekijöitä eikä rokotusten antamaa suojaa. Sairaalassa hoidettavana on myös riskiryhmään kuuluvia rokottamattomia ja rokotettuja henkilöitä.

Koronan ilmaantuvuus on pysynyt Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen tilastojen mukaan jo useita viikkoja samalla tasolla. Pohjois-Savossa ilmaantuvuus on noin 1 400 tapausta 100 000 asukasta kohti.

Pohjois-Savon koronatartunnat keskittyvät Kuopioon, Iisalmeen, Siilinjärvelle ja Varkauteen. Lisäksi useissa kunnissa on yksittäisiä tapauksia.