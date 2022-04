Pielaveden kirkossa konsertoidaan Ukrainan hädänalaisten hyväksi torstaina

Pielaveden kirkossa järjestetään Ukraina-konsertti torstaina 28.4. Juha Poutanen

Elisa Nuutinen

Pielaveden kunta, Nilakan seurakunta ja Pielaveden Musiikinystävät ry järjestävät yhteistyössä Ukraina-tukikonsertin Pielaveden kirkossa torstaina 28. huhtikuuta alkaen kello 19.

Tukikonsertissa kuullaan yksinlaulua, duettoja, soitinsooloja sekä soitinyhtyeen musiikkia.

Soitto- ja lauluesityksiä toteuttaa laaja joukko Pielavedellä ja lähikunnissa asuvia musiikin ammattilaisia ja harrastajia.

– Konsertilla haluamme osoittaa musiikin voimin, että ukrainalaiset ovat ajatuksissamme ja sydämissämme, illassa esiintyvä Terja Söderlund kertoo.

– Ohjelmisto koostuu kauniista sävelmistä, joilla haluamme luoda uskoa ja lohtua vaikeiden aikojen keskellä.

Konsertissa esiintyvät oopperalaulajatar Marjatta Airas säestäjänään pianisti Petri Herranen.

Luvassa on muun muassa mustan gospelmusiikin helmi Nobody knows.

Viulisti Eija Kajavan ohjelmistossa on Jean Sibeliusta, jonka säveltämää musiikkia hän soittaa yhdessä Terja Söderlundin kanssa.

Nilakan seurakunnan kanttorina työskentelevä Minna Tissari esittää sekä huilu- että urkumusiikkia. Hänen ohjelmistossaan on ukrainalaisia kansansävelmiä.

Näiden ammattilaisten lisäksi konsertissa esiintyy joukko musiikin harrastajia.

Heistä Tapani Tunkkari, piano, Maija Nousiainen, viulu, Terhi Hartikainen, viulu ja Terja Söderlund, alttoviulu, soittavat osia Arcangelo Corellin Sonata da Chiesasta.

Harri-Pekka Luomi laulaa sekä yksin Tapani Tunkkarin säestyksellä että yhdessä Marjatta Airaksen kanssa säestäjänä Petri Herranen.

Luomen ohjelmistossa on suomalaista musiikkia muun muassa P.J. Hannikaiselta ja Oskar Merikannolta.

Kunnan tervehdyksen konserttiin tuo kunnanjohtaja Johanna Viita, veteraanien tervehdyksen Paavo Leppänen.

Ortodoksista rukousta johdattaa isä Olavi Matsi, luterilaisen seurakunnan rukousta kappalainen Timo Jokela.

– Kutsumme myös yleisön laulamaan yhdessä virren ja vietämme kahvihetken konsertin jälkeen, Söderlund kertoo.

Pielaveden kunta tarjoaa tilaisuudessa kahvit.

Konserttiin on vapaa pääsy, 10 euroa maksavan käsiohjelman tuotto menee Ukrainan hädänalaisten hyväksi Kirkon Ulkomaanavun kautta.