Selloduo Varoset esiintyy Keiteleen kirkossa tänä iltana

Sellotaiteilijat Anna-Maaria ja Olli Varonen esiintyvät Keiteleen kirkossa tänään keskiviikkona 8. kesäkuuta kello 19.

Varoset tunnetaan jo yli 20 vuotta esiintyneenä selloduona. Nyt heiltä kuitenkin kuullaan sooloesityksinä J.S. Bachin soolosarjat nro 3 C-duuri sekä nro 4 Es-duuri. Myös duosoittoa on tarjolla. Konsertin alussa ja lopussa kuullaan duoversioina Bachin Arioso (kantaatista 156) sekä Air (orkesterisarjasta nro 3).

Olli Varonen (s. 1965) opiskeli Sibelius-akatemiassa ja Budapestin Liszt-akatemiassa. Hän soitti myös Géza ja Csaba Szilvayn johtamassa Helsingin Juniorjousissa.

Varoset tunnetaan jo yli 20 vuotta esiintyneenä selloduona.

Olli Varosella on takanaan noin 1500 soolo-, solisti- ja kamarimusiikkikonserttia 14 maassa ja neljässä maanosassa. Hänen esityksiään on niin sellistinä kuin orkesterin johtajana tallennettu 11 CD-levylle. Olli Varonen on Suomen Solistiyhdistyksen jäsen ja Suomen Kodály-seuran hallituksen puheenjohtaja.

Anna-Maaria Varonen (s.1978) valmistui sellonsoiton opettajaksi Jyväskylän ammattikorkeakoulusta keväällä 2002. Hän jatkoi sellonsoiton opintojaan Budapestin Liszt-Akatemiassa professori László Mezön oppilaana ja kamarimusiikin opintoja professori János Devichin johdolla. Kotimaisten konserttien lisäksi hän on esiintynyt myös useissa Euroopan maissa.

Anna-Maaria Varonen toimii myös yhteisömuusikkona kiertäen päiväkodeissa esittämässä luomaansa Kansansaduista säveliksi -sarjaa sekä hoivakodeissa Musiikilla muistoihin -sarjan ja huonemusisoinnin merkeissä. Anna-Maaria Varone on Suomen Solistiyhdistyksen jäsen ja Suomen Kodály-seuran hallituksen jäsen.

Selloduona Varoset ovat esiintyneet kesästä 2000 lähtien. Kotimaan lisäksi duo on konsertoinut Ruotsissa, Virossa, Tsekissä, Unkarissa, Espanjassa ja Senegalissa. Niin ikään duon esityksiä on kuultu Suomen ja Ruotsin Yleisradioissa sekä Unkarin kulttuurikanava Kanizan TV-ohjelmissa.

Duo on julkaissut neljä CD-levyä. Lisäksi duo soittaa Jaakko Löytyn kanssa yhteislevyllä, joka julkaistiin 2018.