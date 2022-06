Pielavedellä on ollut Voimaa vanhuuteen -hankkeen kautta projekti, jossa on uudistettu penkkilenkkiä. Uudistuksen nimi on Askeleita kylän raitilta -kylälenkki. Lenkin varrelle on tullut 13 uutta opaskylttiä, joista löytyy QR-koodi ja lihaskuntokortti.

– Järjestämme avajaiset tälle kylälenkille ja haluaisimme kutsua ulkoiluystävät ja ulkoilutettavia ulkoilemaan ja testaamaan uusia toimintoja, liikunnan ja vapaa-ajan ohjaaja Laura Rautanen Pielaveden kunnasta viestittää.

Lähtö Opinportilta on maanantaina 13. kesäkuuta kello 13. Lenkin pituus on noin yksi kilometri. Reitti sisältää palasia kylän historiasta, joita katsotaan kännyköiden avulla. Mukana on myös Irene Rutonen kertomassa historiasta ja lenkin alussa Sonja Roivainen opastaa QR-koodien käyttöä. Samalla tutustutaan uusittuihin lihaskuntoliikkeisiin, joita käydään ohjatusti läpi. Lopuksi on luvassa kahvittelut Opinportilla.