Lepikon torpan kahviossa on nähtävänä parikymmentä kuopiolaisen Mervi Korhosen työtä. Kyseessä on Korhosen ensimmäinen yksityisnäyttely. Aiemmin hänen akvarellejaan on ollut mukana useissa valtakunnallisissakin yhteisnäyttelyissä. Korhonen on päässyt teoksillaan mukaan myös kansainvälisiin näyttelyihin.