Keiteleen kunta on valmis vuokraamaan Ilmatar Pielavesi Oy:lle kaksi palstaa omistamaltaan Huttuahon tilalta tuulivoimatuotantoa varten. Palstojen yhteispinta-ala on 134,3 hehtaaria. Niistä osa sijoittuu alustavalle kaava-alueelle. Vuokra-ajan on tarkoitus alkaa sopimuksen voimaantulosta. Sopimus on voimassa vuoden 2072 loppuun.