Pielaveden torin laidalla sijaitsevassa Taikaputiikissa on tänä kesänä vaihtuva taideseinä, jolla on esillä usean kuvataiteilijan töitä. Nähtävillä ja myynnissä on ainakin Annaleena Huhtaniskan, Leena Mularin ja Sari Laitisen tauluja.