Kansalaisopiston kurssitarjonta syyskaudella on runsas. Keiteleellä ohjelmassa on 45 ja Pielavedellä 90 kurssia. Toiveissa on, että mahdollisimman moni niistä myös toteutuisi, eikä esimerkiksi korona enää vaikuttaisi toimintaan ja osallistumiseen.