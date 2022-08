Pielaveden kunnanhallitus päätti maanantaina laittaa myyntiin kunnan omistaman saunallisen kerrostalokolmion kunnan keskustaajamasta Puustellintie 11:stä. 66,5-neliöisestä asunnosta pyydetään 70 000 euroa. Hinta on runsas kaksi kolmannesta vajaasta 104 000 eurosta, joka on asunto-osakkeen ostohinta ja tasearvo. Pyyntihintaa perustellaan alueen hintatasolla, joka on vastaavanlaiselle osakkeelle noin 1 000 euroa neliömetriltä.