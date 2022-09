Keiteleen teollistumisen 50-vuotisjuhlaa vietetään lauantaina 17. syyskuuta kello 14 Keiteleen liikuntahallissa. Juhlavieraaksi saapuu eduskunnan puhemies Matti Vanhanen, joka on aiemmin toiminut perheyritysten liiton puheenjohtajana. Juhlapuhujana on Suomen Yrittäjien toimitusjohtaja Mikael Pentikäinen. Tilaisuus on kaikille avoin.