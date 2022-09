Tuulan Kenkä Pielavedellä on käynnistänyt loppuunmyynnin. Erikoisliikkeellä on paikkakunnalla pitkät perinteet, ja se on vetänyt ostoksille myös kauempaa tulevaa asiakaskuntaa. Yritys on kerännyt myönteistä palautetta laajalla valikoimallaan ja palvelullaan.