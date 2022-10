Seeli Toivio konsertoi Keiteleen kirkossa

Sellisti ja mezzosopraano Seeli Toivio esittää sellon ja laulun konsertin Keiteleen kirkossa keskiviikkona 5. lokakuuta kello 18.

Konsertin ohjelmassa on J. S. Bachin sellosarjoja ja kotimaisia lauluja kuten Oskar Merikantoa ja Toivo Kuulaa.

Toivion yli 200-vuotias sello soi laulun taustalla kun hän säestää laulunsa sellollaan. Toivio kertoo musiikin lomassa muun muassa sellostaan.

Konserttiin on vapaa pääsy.

Ohjelmalehtinen on maksullinen ja tulot siitä lahjoitetaan kirkon kautta Ukrainan hyväksi.

Seeli Toivio on musiikin tohtori. Hän on esiintynyt kotimaan lisäksi ulkomailla muun muassa New Yorkin Carnegie Hallissa, Wienin Musikvereinissa, Lontoon Queen Elizabeth Hallissa, Amsterdamin Concertgebouw'ssa, Japanissa sekä Etelä-Afrikassa.