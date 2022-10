Tuulivoimabuumi on puhaltanut läntisestä Suomesta nyt myös Pohjois-Savoon. Pohjois-Savon liiton mukaan maakunnassa on tällä hetkellä käynnissä tuulivoimahankkeita kolmisenkymmentä, joista noin puolessa on tapahtunut jo konkreettisia toimia.