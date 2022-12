Juhlavuosityöryhmä on käsitellyt ideakilpailuun saapuneita ideoita kokouksessaan 16. marraskuuta. Ideat oli teemoitettu kulttuuriin, historiaan, luontoon ja liikuntaan, hengellisiin tapahtumiin sekä yhteisöllisiin ja muihin tapahtumiin. Osa niistä on toteutumassa varmasti ja osa on irrallisia ideoita.