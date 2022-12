Pielaveden kunta varautuu noin 1,5 miljoonan investointeihin ensi vuonna.

Opinportin remontin ja laajennuksen suunnitteluun on ensi vuodelle varattu 200 000 euroa. Hanke on määrä toteuttaa vuosina 2024 ja 2025, joille on kummallekin esitetty 4,3 miljoonan euron investointivarauksia.