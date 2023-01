Tanssinystävät Eve ja Seija tempaisevat Suojalan hyväksi ohjelmalliset iltamat

Kun Pielaveden kunnan 150-vuotisjuhlavuoden kunniaksi pyydettiin niin yhteisöjä kuin yksityisiä ihmisiäkin ideoimaan tapahtumia, Seija Poikonen ja Eve Komulainen keksivät järjestää ohjelmalliset iltamat Suojalan hyväksi.

Samalla he juhlivat pyöreitä vuosia. Kumpikin täyttää 60 vuotta ja kun tanssi on molemmille tärkeää, oli luontevaa suunnitella tapahtuma siltä pohjalta.

– Meidän juhlissa ei pönötetä, Seija ja Eve sanovat nauraen ja toivottavat tulijat läheltä ja kaukaa tervetulleeksi.

Lipunmyynti on ovella ja Evellä ja Seijalla on lippuja myös ennakkomyynnissä.

– Tuotto menee lyhentämättömänä Suojala-juhlatalon hyvinvointiin.

Koronavuodet rokottivat raskaasti tanssien ja tapahtumien järjestämistä, joten varainhankinnalle on nyt kova tarve.

Tapahtuma on lauantaina 7. tammikuuta kello 18 alkaen. Aluksi on noin 45 minuuttia kestävä Raimo Kukkosen (laulu) ja Sami Soinisen (säestys) konsertti.

Konsertin jälkeen on tarjolla täytekakkukahvit 150:lle. Sitten seuraa Eve Komulaisen ohjaamien kansalaisopiston ryhmien tanssiesityksiä.

Tanssoojat esittävät kunnan juhlavuoden kunniaksi Pielaveden valssin sekä Satumua-tangon. Rivitanssiin osallistuu myös keiteleläisiä.

Rivitanssia nähdään Säkkijärven polkka- ja Hymyhuulet-kappaleiden tahtiin. Luvassa on myös yllätysnumero.

Ohjelmaosuuden jälkeen on vuorossa tanssit.

Tanssi on sekä Evelle että Seijalle iso osa elämää. Eve on ohjannut erilaisia ryhmiä jo kymmenen vuoden ajan, joten hänelle tanssista on tullut myös työ.

Seijalle tanssi on rakas harrastus, joka on kulkenut mukana aina.

– Aloin tanssia heti kun opin kävelemään. Liikunnan, musiikin ja sosiaalisen kanssakäymisen yhdistelmä on ihana, Seija sanoo.

Eri tansseista molempien yhteinen suosikki vauhdikas jive. Kaikilla ei ole yhtä lailla rytmi veressä, mutta Eve ja Seija sanovat, että Suojalan tansseihin voi tulla myös ihan vain kuuntelemaan musiikkia ja tapaamaan ihmisiä.

Joka toinen viikko järjestettävät tanssit vetävätkin väkeä laajalta alueelta. Kävijämäärä vaihtelee sadan molemmin puolin.

– Kävijöitä on muun muassa Vesannolta, Keiteleeltä, Maaningalta, Iisalmesta, Kuopiosta, Nilsiästä ja Ylivieskastakin. Osa lähtee liikkeelle asuntoautolla, ja yöpyy täällä.

Eve ja Seija toivovat, että myös paikalliset innostuisivat entistäkin suuremmalla joukolla osallistumaan.

– Paljon puhutaan siitä, että paikallisia palveluja tulisi käyttää. Se pätee myös Suojalaan. Tämä on hieno tanssipaikka ja juhlatalo.

Suojala on rakennettu alun perin VPK:n taloksi 1900-luvun alussa. Historian kuluessa se on ollut monenlaisessa käytössä ja omistaja on vaihtunut useaan otteeseen.

Pielavesi-Seuran omistukseen Suojala tuli vuonna 1992 ja seuraavana vuonna kotiseutuyhdistys käynnisti talon mittavan peruskorjaustyön, jossa rakennus palautettiin mahdollisimman lähelle vuoden 1928 asuaan.

Hanke pystyttiin viemään läpi saatujen avustusten, yksityisten ja yhteisöjen lahjoitusten sekä Pielaveden kunnan tuen turvin. Myöhemmissä vaiheissa Suojalaan on tehty ylläpitokorjauksia ja kalustoa on uusittu.

Korjauksia ja hankintoja jatketaan vuosittain. Niihin haetaan avustuksia, mutta tarvitaan myös omaa rahoitusta.

Pielavesi-Seura toivoo, että Suojala voisi olla kaikkien pielaveteläisten ja heidän vieraidensa yhteinen kokoontumispaikka niin tänä päivänä kuin tulevaisuudessa.