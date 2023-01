Pielaveden kirjastolle on tulossa luento professori Ahti Rytkösen valokuvien kertomasta. Kuvista lähes neljäsataa on Pielaveden seudulta, mutta niihin liittyvät kuvatiedot ovat osin puutteellisia. Illan aikana kuviin toivotaan saatavan täsmennyksiä paikallistietäjiltä. Luennoimassa on historiantutkija, YTT, FT Jaana Luttinen.