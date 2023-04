Keiteleläissyntyinen Reijo Pasanen aloitti kuvataiteilun kansalaisopistossa 60-luvulla. Asetelma vuodelta 1967 on hänen ensimmäinen yhteisnäyttelyyn päässyt työ. Nyt tuo työ on Kuopiossa asuvan Pasasen ateljeessa, jonka hän on tuunannut kerrostalon vanhaan saunatilaan.