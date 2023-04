Tieoikeusmerkinnät kuntoon Keiteleellä

Maanmittauslaitoksessa on urakoitu Keiteleen kunnan alueen tieoikeusmerkintöjen kanssa. Käytännössä kaikkien kiinteistöjen maanmittaustoimituksissa laillistetut tieoikeudet on selvitetty arkistoaineistoista, ja tieoikeudet on viety kiinteistörekisterikartalle.

Kun työ on saatu valmiiksi, on kiinteistörekisterissä vain ajan tasalla olevia tieoikeustietoja.

Maanomistajille lähetetään kirje huhtikuun lopulla. Kirjeessä on kiinteistöistä kartta sekä ote, josta kiinteistön laillistetut tieoikeudet ilmenevät.

Kuolinpesien yhteisomistuksessa olevien kiinteistöjen osalta kirje lähetetään yhdelle pesän osakkaalle.

Maanomistajia pyydetään tarkistamaan tiedot. Jos tiedot ovat kunnossa, ei tarvitse tehdä mitään. Muussa tapauksessa maanomistajia ohjeistetaan ottamaan yhteyttä.

— Rekisterimerkintöjä on tehty Suomessa eri tavoin jo 200 vuotta, mutta sähköiset rekisterit ja kartat ovat olleet käytössä vasta noin 20 vuotta. Laitamme rekisteriä ajan tasalle kunta kerrallaan, jotta yksittäisiä kulkuoikeuksia ei jatkossa enää tarvitsisi alkaa selvittää vuosikymmenten takaisista asiakirjoista ja kartoista, kertoo rekisteripäällikkö Kaisa Lehtikangas Maanmittauslaitoksesta.

Tieoikeuksien selvittäminen tässä yhteydessä ei aiheuta kustannuksia maanomistajille, vaan työ tehdään valtion varoin.