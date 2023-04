Asuinyhteisöille energia-avustusta

Sähkölämmitteiset taloyhtiöt voivat hakea Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus ARAlta tukea energiakustannuksiin.

Kertaluontoisen avustuksen tarkoituksena on lieventää korkeiden sähkölaskujen vaikutuksia hillitsemällä sähkön hinnan nousun vaikutusta asumiskustannuksiin.

Avustusta voi saada marraskuun 2022 ja helmikuun 2023 välisen ajan energiakustannuksiin sähkölämmitteisen asuinrakennuksen omistava yhteisö, kuten asunto-osakeyhtiö, kiinteistöyhtiö, asunto-osuuskunta, yleishyödyllinen yhteisö eli niin sanottu ARA-yhteisö ja kunnan vuokrataloyhtiö.

Avustusta voi saada niiltä kuukausilta, kun asuntoyhteisöllä on ollut käytössä pörssisähkösopimus tai jos sähköenergian myyntihinta on ollut yli 10 senttiä kilowattitunnilta. Avustusta maksetaan enintään puolet omavastuun ylittävältä osalta, kuitenkin enintään 700 euroa kuukaudessa asuinhuoneistoa kohti. Omavastuuosuus on 90 euroa kuukaudessa asuinhuoneistolta.

Sähköavustushakemuksen voi tehdä ARAn verkkoasioinnissa.