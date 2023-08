Ilkivaltaa Pielaveden uimalalla - pelastusvälineetkin ovat saaneet osansa tollontöistä

Pielaveden uimalalla on ilmennyt ilkivaltaa, jolla on ollut vaikutuksia alueen turvallisuuteen.

Ympäristöosasto tiedottaa, että vakavimman ilkivallan kohteena ovat olleet pelastusvene ja -rengas. Pelastusvene on vedetty järveen, jolloin se on täyttynyt vedestä ja pelastusrenkaan naru sotkettu. Hätätilanteen sattuessa on äärimmäisen tärkeää, että pelastusvälineet ovat helposti ja nopeasti kaikkien saatavilla.

Lisäksi uimalan oven säppejä ja opastetauluja on irrotettu paikoiltaan ja koivuista on revitty irti tuohea.

Pahasti vaurioituneet puut voidaan joutua kaatamaan. Uimalan läheisestä pusikosta löytyi myös hylätty polkupyörä.

Pielaveden kunnan ympäristöosasto toivoo ilkivallantekojen loppuvan ja pyytää vanhempia keskustelemaan erityisesti pelastusvälineiden saatavuuden tärkeydestä lasten ja nuorten kanssa.