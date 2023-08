Syöpäsykkeli kurvaa Pielavedelle - Savo Volleyn pelaajia mukana tempauksessa

Nyt toisen kerran järjestettävän tempauksen tarkoituksena on saada näkyvyyttä Sylva ry:n toiminnalle ja kannustaa kartuttamaan sen lahjoitustiliä syöpään sairastuneiden lasten, nuorten, nuorten aikuisten ja heidän läheistensä hyväksi.

Idean takana ovat Matti Kumpulainen ja Kari Saastamoinen, jotka toteuttivat tempauksen ensimmäisen kerran toissa vuonna.

Tämän vuoden hyväntekeväisyyspyöräily on startannut Vantaalta 5. elokuuta. Mukaan on saatu mestaruussarjan lentopalloilijoita. Aluksi polkemassa on Vantaa Ducksin pelaajia ja Savon kamaralle saavuttaessa mukaan liittyy Savo Volleyn pelaajia ja huoltajia.

– Reitti on suunniteltu pelipaikkakuntien mukaan. Kuopion torilla letka todennäköisesti pitenee, kertoo Kumpulainen.

Hyväntekeväisyyspyöräilijät kurvaavat myös Pielaveden torille. Pohjois-Savon syöpäyhdistyksen Pielaveden osasto järjestää polkijoille kahvitarjoilun ja välipalaa.

– Pielavedelle saavumme torstaina 10. elokuuta todennäköisesti iltapäivällä. Sieltäkin voi liittyä mukaan polkemaan ja toivottavasti tämä innostaa myös osallistumaan keräykseen.

Pielavedeltä matka jatkuu Kiuruvedelle ja sieltä seuraavana päivänä Iisalmen kautta Vieremälle. Kaiken kaikkiaan reitille kertyy pituutta noin 700 kilometriä. Osa pyöräilijöistä ajaa koko matkan, osa tietyn osuuden.

– Päätösetapille on lupautunut mukaan Vieremältä lähtöisin oleva Suomen lentopallomaajoukkueen pitkäaikainen kapteeni, Savo Volleyn nykyinen toiminnanjohtaja Antti Siltala.

Syöpäsykkelin lahjoituskeräykseen voi lahjoittaa 31.8.2023 saakka.

Linkki syöpäsykkeli keräykseen https://www.sylva.fi/syopasykkeli-2023/