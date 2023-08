Syöpäsykkeli piipahti Pielaveden torille - hyväntekeväisyyspottiin on saatu kokoon jo liki 4 000 euroa

Syöpäsykkeli on Matti Kumpulaisen ja Kari Saastamoisen ideoima hyväntekeväisyyspyöräily, jonka he järjestivät ensimmäisen kerran vuonna 2021.

Tuolloin Kumpulainen ja Saastamoinen polkivat 11 päivän aikana 1 600 kilometriä Nuorgamista Helsinkiin ja keräsivät samalla hyväntekeväisyyteen Sylva ry:lle yli 30 000 euroa.

Tällä kertaa reitti kulkee noin 700 kilometriä Vantaalta Vieremälle. Hyväntekeväisyyskohde on edelleen sama eli Sylva ry.

Syöpäsykkeli piti paussin Pielaveden torilla. Etualalla hyväntekeväisyyspyöräilijät Matti Kumpulainen ja Kari Saastamoinen. Takana huoltoauton kuljettaja Hannu Pappinen ja Markku Jauhiainen, joka polki sykkeliä vastaan Kiuruvedeltä. Heli Roivainen

Tempauksella kannustetaan kartuttamaan Sylvan lahjoitustiliä syöpään sairastuneiden lasten, nuorten, nuorten aikuisten ja heidän läheistensä hyväksi.

Pielavedellä Syöpäsykkeli poikkesi tänään torstaina matkalla Kuopiosta Kiuruvedelle.

– Matka on sujunut myötätuulessa. Takana on noin 550 kilometriä ja hyväntekeväisyyspottiin on kertynyt tähän mennessä liki 4 000 euroa, Kumpulainen ja Saastamoinen kertoivat.

Huoltoauto seurailee pyöräilijöiden taipaleen taittumista. Heli Roivainen

Tällä kertaa Syöpäsykkeliin on saatu mukaan lentopallon mestaruusliigan joukkueiden pelaajia. Alunperin mukaan piti liittyä myös Savo Volleyn pelaajia.

– Heille osui kuitenkin testiviikko, joten joukkomme jäi siltä osin suppeammaksi. Toiminnanjohtaja Antti Siltala ja eräs huoltohenkilö pyöräilivät kuitenkin Kuopiosta Ahkiolahdelle asti ja Siltala osallistuu myös päätösetapille Iisalmesta Vieremälle ajettaessa.

Matti Kumpulaisen pyörän kärryyn karttui nimikirjoituksia matkan varrella. Heli Roivainen

Pielaveden torilla Pohjois-Savon syöpäyhdistyksen Pielaveden osasto tarjosi pyöräilijöille suolaista ja makeaa välipalaa kahvin ja teen kera. Leena Tikkanen myös polki ennakoiden kahdeksan kilometrin matkan.

– Meitä on mukana pyöräilijöitä vastaanottamassa myös Eine Hyvärinen, Mirja Nousiainen, Leena Kasurinen ja Tuula Rautaparta, kertoi Eija Qvick yhdistyksen Pielaveden osastosta.

Torilla seuraan liittyivät myös Syöpäsykkelin huoltoauton kuljettaja Hannu Pappinen ja Kari Saastamoisen puoliso Seija Saastamoinen. Markku Jauhiainen Kiuruvedeltä puolestaan oli polkenut kannustusmielessä Kiuruvedeltä Pielavedelle Syöpäsykkeliä vastaan.

Syöpäsykkelin lahjoituskeräykseen voi lahjoittaa 31.8.2023 saakka.

Linkki syöpäsykkeli keräykseen https://www.sylva.fi/syopasykkeli-2023/