Pekka Tuominen voitti TaitoFinlandia -palkinnon

Keiteleläinen puukkoseppämestari Pekka Tuominen on valittu TaitoFinlandia 2018 -voittajaksi. Hänen palkittiin Suomen Kädentaidot -messuilla tänään. Valinnan teki muotoilija, suunnittelija ja Pentik Oy:n taiteellinen johtaja Anu Pentik

Muotoilija, suunnittelija ja Pentik Oy:n taiteellinen johtaja Anu Pentik avasi tänään Suomen Kädentaidot -messut ja julkisti Taito-Finlandia 2018 -voittajaksi keiteleläisen puukkoseppämestari Pekka Tuomisen. 5000 euron palkintosumman lahjoitti toista vuotta peräkkäin Taito-Finlandia-sponsori Forsman Tee.

– Suomalainen puukko on aina ajankohtainen ja taideteollinen lahja- ja käyttöesine, ja valmis vientituote. Puukon kahvassa ja tupessa korostuvat tekijän suunnittelu, luovuus ja kädentaito. Tuomisen upeat puukot ovat taideteoksia, joiden arvo säilyy, kuvaa Anu Pentik voittajaa.

Käsityönä veitsiä ammatikseen valmistavia on Suomessa vähän ja näkyvyys alan ulkopuolella vähäistä.

– Vaikka palkinto henkilöityy minuun, se on palkinto veitsenteon kehittymiselle ja tason nousemiselle maassamme viime vuosina. Olen kaiketi löytänyt oman markkinaraon, koska esimerkiksi tällä hetkellä tilauskirjani on noin 2 vuotta pitkä. Pääosa asiakkaistani on keräilijöitä, joista noin 80 % on Suomen ulkopuolelta, Pekka Tuominen avaa.