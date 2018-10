Pielavedellä on todistetusti timanttisia naisia

Pielavedellä on vahvoja naisia, sillä kukkakauppayrittäjänä toimiva Merja Turpeinen, 41, voitti 13. lokakuuta Hämeenlinnassa Timanttityttö-kilpailussa SM-kultaa ja fysioterapeutti Kati Rönkä, 30, hopeaa.

– Meillä oli tosi tasainen kilpailu. Olisi voinut käydä toisinkin päin, Turpeinen sanoo.

Turpeinen ja Rönkä harjoittelevat paljon yhdessä Pielaveden liikuntahallin kuntosalilla, ja joka toinen viikko he käyvät Iisalmessa Fitforyou-kuntosalin yhteistreeneissä. Salin personal trainer Jaana Keränen toimii myös molempien valmentajana kisoja varten.

Timanttityttö-kilpailu on Suomen Voimalajiliiton uudenlainen kilpailu, jossa liiton määritelmien mukaan etsitään luontaisen lihaksikasta ja kaunista naista, jolla on timantin kova suorituskyky. Kisoja on järjestetty viitisen vuotta, ja huipentumana toimii aina lokakuussa Hämeenlinnassa järjestettävä SM-kisa.

Kilpailun uudistetussa muodossa keskitytään fyysiseen suorituskykyyn, ja aiemmin mukana ollut niin sanottu shining-kierros on nyt kilpailijaesittely ilman arvostelua.

Urheilun puhtautta vaalitaan sillä, että kilpailu on antidopingtoiminnan alaista, kuten muissakin Suomen Voimalajiliiton lajeissa.