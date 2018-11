Pielaveden nuorisovaltuusto sai viisi uutta kasvoa

Pielaveden uuteen nuorisovaltuustoon tulee kolme tyttöä ja kolme poikaa. Aiempi puheenjohtaja, Pielaveden lukiota käyvä Alina Ankudovich jatkaa tehtävässään, minkä lisäksi nuorisovaalissa valittiin viisi uutta jäsentä ja kuusi varajäsentä.

Suurimman äänisaaliin keräsi yläkoululainen Heikki Ruuskanen. joka sai 14 ääntä. Muut varsinaiset jäsenet ovat ammattiopistoa käyvä Tatu Reinikainen (8 ääntä), yläkoululainen Hilda Simpanen (6), yläkoululainen Otso Qvick (6) ja yläkoululainen Siiri Nyyssönen (4).

Nuorisovaltuuston varajäseniä ovat yläkoululaiset Johanna Väänänen (3), Mette-Kristiina Rimpiläinen (2), Anu Ruotsalainen (2), Julia Lyytikäinen (1) ja Viivi Leminen (1) sekä lukiolainen Susanna Auvinen (1).

Ääniä annettiin kaikkiaan 51. Äänioikeutettuja oli 399, joten äänestysprosentti oli 12,8.

Yksi uusista nuorisovaltuuston jäsenistä on 15-vuotias Hilda Simpanen, joka on nähnyt paljon politiikkaa kotona, koska hänen äitinsä on Pielaveden kunnanhallituksen puheenjohtaja Mia Simpanen. Äitinsä tapaan Hilda Simpanen on jo liittynyt keskustan jäseneksi Keskustanuorten kautta.

– Minulla on suuri intohimo olla vaikuttamassa yhteisiin asioihin. Uskon, että tulen aikuisena ehkä jollain lailla olemaan näissä asioissa mukana. Poliittiset ja yhteiskunnalliset asiat kiinnostavat minua paljon. Ennen kaikkea haluan olla tekemässä tulevaisuudesta parempaa, Puustellin koulun yhdeksättä luokkaa käyvä Hilda Simpanen sanoo.