Pielaveden Rantapolku sai äärelleen uusia teoksia

Rantapolun varrella kansalaisopistossa tehdyt ympäristötaideteokset ovat ilahduttaneet, yllättäneet ja antaneet ajattelemisen aihetta jo vuosien ajan.

Tänä kesänä polun varteen aivan veden äärelle on pystytetty yksi uusi työ. Kyseessä on Marjatta Pennasen Sateenkaaren tuolla puolen -teos, jolla on hyvin henkilökohtaiset ja koskettavat lähtökohdat.

Sateenkaari välkehtii vedenpinnasta heijastuvassa valossa. Siinä on 111 lasipulloa.

Uutta teosta tukee Monitaitosten nuorten työpajassa Susanna Hotarin johdolla valmistunut työ, kaksi autonrenkaista tehtyä istuinta. Ne ovat saaneet värinsä sateenkaaren raidasta ja sijoitettu tarkkaan harkitulle paikalle.