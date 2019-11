Pielavesi-Keitele varautuu mahdolliseen postin jakelun lakkoon

Pielavesi-Keitele on varautunut maanantaina mahdollisesti alkavaan postin jakelun lakkoon. Jos lakko alkaa, se koskee kaikkia Postin perusjakelun piirissä olevia lehtiä sekä taajamissa että haja-asutusalueella.

Lakon toteutuessa Posti ei jaa perusjakelussa olevia eli päiväpostin mukana normaalisti jaettavia lehtiä.

– Savon Jakelun kanssa on sovittu, että paikallislehtiä jaetaan tässä tapauksessa Savon Sanomien, Iisalmen Sanomien ja Warkauden Lehden heittolaatikkojakelureiteillä noutopisteisiin. Kerromme heittolaatikoiden yksilöidyistä paikoista osoitteen kanssa osoitteessa savonmedia.fi/lakko, mikäli lakko toteutuu. Sama linkki tulee myös lehden verkkosivuille, Savon Median kuluttajamyynnin johtaja Carita Laakkonen kertoo.

Lakkotilanteessa tilaaja voi hakea puuttuvan lehtensä myös lehden toimipisteestä. Savon Median toimipisteisiin varataan mahdollisuuksien mukaan myös muita alueen lehtiä. Lehtiä on haettavissa myös lehden toimipisteen ollessa suljettuna toimipisteiden ulko-ovelta.

Lakon alkaessa jokaisen Savon Median paikallislehden näköislehti avataan vapaasti luettavaksi maanantaista alkaen. Näköislehti löytyy lehden verkkosivuilta.

Mahdollisen lakon seurauksena Postin etäjakelussa olevat, paikallislehtien levikkialueen ulkopuolelle menevät lehdet jäävät myös jakamatta kokonaan. Postin varhaisjakelun yhteydessä jaettavia lehtiä mahdollinen lakko ei koske.

Lakko uhkaa, koska Posti- ja logistiikka-alan unioni PAU ja Palvelualojen työnantajien Palta eivät ole päässeet sopuun valtakunnansovittelijankaan johdolla käytävissä neuvotteluissa.

PAU ilmoitti lakon alkamisesta ensi maanantaina, jos neuvotteluissa ei päästä sopuun.